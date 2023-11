To jedna z najpilniejszych kwestii do ustalenia przez nowy rząd, która będzie miała realny wpływ na portfele Polaków. Tylko do końca roku obowiązują bowiem "zamrożone" ceny prądu dla gospodarstw domowych. Kolejna tarcza nie została zapisana w projekcie budżetu państwa na 2024 rok. Zapisy chroniące Polaków przed drastycznymi podwyżkami zależą teraz wyłącznie od nowej władzy. Jaki plan ma opozycja? "Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do ustaleń umowy koalicyjnej.