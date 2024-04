Ten rodzaj testamentu jest potrzebny, ale wiąże się z ryzykiem fałszowania z uwagi na możliwości AI w generowaniu treści audiowizualnych. Dlatego obecny kształt przepisów o testamencie audiowizualnym na pewno się zmieni w czasie prac parlamentarnych.

Testament audiowizualny

Założenia nowych przepisów są następujące:

Nowy art. 952 § 11 k.c. reguluje nowy sposób sporządzenia testamentu ustnego – testament ustny audiowizualny.

Będzie on utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk na trwałym nośniku informacji, umożliwiającym ich odtworzenie. Umożliwi to testowanie jak największej liczbie osób będących w sytuacji zagrożenia życia.

Sfałszowanie głosu i obrazu umierającego przez AI

Rząd widzi ryzyko sfałszowania nowego typu testamentów, na przykład za pomocą sztucznej inteligencji, sprawia, że testament ustny audiowizualny nie będzie zaliczany do formy zwykłej, a szczególnej (podobnie jak testament ustny sporządzany z udziałem świadków).

Dlatego sąd zbada stan świadomości i swobody testatora w chwili testowania.

Co to jest trwały nośnik dla testamentu audiowizualnego?

Pojęcie trwałego nośnika jest zdefiniowane w ustawach szczególnych, a sądy powinny móc elastycznie określać na czym polegało zarejestrowanie obrazu i dźwięku w danym przypadku. Wszystko wskazuje na to, że jako trwały nośnik zostanie uznany telefon komórkowy albo dyktafon.

WAŻNE! Nie będzie potrzebny świadek!

Utrwalenia może dokonać zarówno sam testator jak i inna osoba. Spadkodawca w oświadczeniu powinien podać miejsce i datę sporządzenia testamentu.

WAŻNE! Nie będzie konieczna obecność świadków.

Każda osoba posiadająca dostęp do trwałego nośnika informacji, na którym utrwalony został testament ustny audiowizualny będzie zobowiązania dostarczyć go do sądu w terminie miesiąca od jego sporządzenia lub 3 miesięcy od chwili śmierci spadkodawcy. Sąd sporządzi protokół z odtworzenia takiego testamentu stosując dotychczasowe przepisy o protokole otwarcia i ogłoszenia testamentu. Nośnik będzie przechowywany w szafie pancernej sądu.