W ramach tzw. ustawy gazowej gospodarstwa domowe, które używają gazu do ogrzewania domu, mogą otrzymać dodatek gazowy. By otrzymać dofinansowanie, trzeba spełniać odpowiednie kryteria i złożyć wniosek. Przypominamy, komu przysługuje i ile wynosi dodatek gazowy oraz co dołączyć do wniosku i do kiedy to zrobić.