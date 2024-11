Mirosław Zbrojewicz dał się zapamiętać widzom jako Grucha z filmu "Chłopaki nie płaczą". Zagrał także w filmach "Kiler" oraz "Pierwszy milion". Aktora można zobaczyć także w serialach kryminalnych takich jak "Szadź" czy "Archiwista".

Mirosław Zbrojewicz taką emeryturę otrzymuje od ZUS

Aktor rzadko wypowiada się na tematy prywatne. W najnowszym wywiadzie zrobił jednak wyjątek. Z racji tego, że Mirosław Zbrojewicz ma już 67 lat, przysługuje mu już emerytura. W przeciwieństwie do swoich kolegów po fachu nie może narzekać na wysokość świadczenia.

Z informacji, do jakich dotarł portal zlotascena.pl, można dowiedzieć się, ile pieniędzy otrzymuje od ZUS. Nie jest to mała kwota. Mirosław Zbrojewicz nie może narzekać na wysokość emerytury. Kiedy słyszy, że inne gwiazdy świata muzyki mówią o 700 złotych, to on wypada całkiem dobrze. Mowa o 5 tysiącach - czytamy.

To rodzina zmusiła aktora, by "poszedł do ZUS i to ogarnął"

Sam aktor przyznaje, że całe życie pracował w teatrze na etacie, więc to zapewniło mu godziwą emeryturę. Rodzina zmusiła mnie, żebym poszedł do ZUS i to ogarnął. Jednak nie odpuszczam pracy. Występuję teraz w spektaklu pt. "Kiedy stopnieje śnieg" w TR w Warszawie. Bardzo dobrze mi się tam gra. Oczywiście, jak to przeważnie bywa w moim przypadku, wcielam się w czarny charakter, który przechodzi metamorfozę. I, co jest zabawne, że dostaję role ojców, ale ostatnio proponują i dziadków, i tego jeszcze nie przyjmuję - powiedział Zbrojewicz.