Niemcy: Pracownicy pilnie poszukiwani

Reklama

Niedobór wykwalifikowanych pracowników w Niemczech jest ogromny. Na obsadzenie czeka przynajmniej 1,74 mln wolnych miejsc pracy. Tak wynika z ubiegłorocznych danych niemieckiego Instytutu Badań nad Zatrudnieniem. Braki kadrowe dotknęły prawie połowę wszystkich badanych firm - informuje Euronews.

Potrzebni są głównie wykwalifikowani rzemieślnicy z różnych branż, ale brakuje również specjalistów z wyższym wykształceniem, jak inżynierowie i informatycy, a także lekarze i naukowcy.

Reklama

Od zaraz potrzebni są chętni do pracy w branży noclegowej, hotelarskiej, gastronomicznej i eventowej, a także opiekunowie i pielęgniarki. Podobnie magazynierzy i pracownicy produkcyjni, szczególnie w sektorze spożywczym, przy sprzęcie do przetwarzania danych, w przemyśle maszynowym i produkcji metali. Dotyczy to również firm budowlanych u hurtowni.

Reklama

Zmiany w niemieckim prawie imigracyjnym

Chodzi głównie o pracowników spoza Unii Europejskiej. "Z Unii Europejskiej nie jest to takie trudne, ponieważ istnieje swoboda przemieszczania się. W odniesieniu do reszty świata jest to większe wyzwanie" - wyjaśnia kanclerz Olaf Scholz.

Zmiana prawa imigracyjnego może zwiększyć liczbę pracowników spoza UE w Niemczech o 60 tys. rocznie. Niemcom zależy na przyciągnięciu w szczególności pracowników z wykształceniem zawodowym i nieakademickim. Ale złagodzone mają być również przepisy dotyczące specjalistów z wyższym wykształceniem.

Pierwszy etap reformy prawa imigracyjnego ma wejść w życie od listopada.

Na czym mają polegać zmiany prawa imigracyjnego?

Niemcy chcą wprowadzić "karty możliwości". "Chancenkarte" będzie opierać się na systemie punktowym, mającym ułatwić pracownikom posiadającym wymagane umiejętności łatwiejszy przyjazd do Niemiec. Będzie on uwzględniał kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, wiek, znajomość języka niemieckiego oraz więzi z Niemcami, takie jak członkowie rodziny w tym kraju.

Będą też uzależnione od tego, które branże potrzebują pracowników. Chętni będą musieli spełnić trzy z czterech z kryteriów:

dyplom ukończenia studiów lub szkolenie zawodowe

ukończenia studiów lub szkolenie zawodowe trzyletnie doświadczenie zawodowe

znajomość języków obcych lub wcześniejszy pobyt w Niemczech

obcych lub wcześniejszy pobyt w Niemczech 35 lat lub mniej

Prawo dla imigrantów w Niemczech obecnie

Obecnie większość obywateli spoza UE musi mieć ofertę pracy, zanim będą mogli przenieść się do Niemiec. Istnieje też wiza dla osób poszukujących pracy, ale "chancenkarte" ma ułatwić i przyspieszyć znalezienie pracy w Niemczech. Obywatele niektórych krajów, które zawarły umowy wizowe, mogą wjechać do Niemiec na 90 dni bez wizy, ale mogą podejmować tylko krótkoterminowe zatrudnienie.

Dzięki zmianom będzie można przyjechać i szukać pracy w kraju, zamiast aplikować z zagranicy. Trzeba będzie jednak udowodnić, że jest się w stanie pokryć koszty utrzymania. Wykwalifikowane osoby poszukujące pracy z dyplomami lub certyfikatami zawodowymi będą mogły pozostać w kraju przez rok w poszukiwaniu zatrudnienia.

Pracownikom łatwiej będzie sprowadzić rodziny do Niemiec i uzyskać stały pobyt.