Sieć 3G - co to takiego?

3G to trzecia generacja sieci mobilnej. Pod kątem zaawansowania technologicznego plasuje się ona w rankingu zaraz po 2G natomiast przed 4G LTE. Sieć 3G została wdrożona w Polsce w 2005 roku. W przeciwieństwie do sieci 2G, nowsza i nowocześniejsza sieć 3G przez wiele lat umożliwiała znacznie lepszą jakość rozmów, a także dostęp do Internetu mobilnego z prędkością 7,2 Mb/s.

Z czasem w obrębie sieci 3G rozwijano kolejne standardy, od UMTS do HSPA-DC. Pozwalały one klientom na korzystanie z Internetu mobilnego, którego maksymalna prędkość sięgała do 42 Mb/s. Dzięki wprowadzeniu sieci 3G dostęp do Internetu na urządzeniach mobilnych osiągnął zupełnie nowy poziom. Jednak wciąż rozwijająca się technologia sprawia, że po 18 latach od jej wprowadzenia, sieć 3G stała się niewystarczająca. Następcą jest sieć 4G LTE, która oferuje dużo lepszą jakość połączeń głosowych, jak również bardzo dobry mobilny Internet.

Orange przypomina klientom, że wyłącza sieć 3G

Orange wyłącza sieć 3G, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Jak podaje Orange na swojej oficjalnej stronie, od września 2023 roku firma prowadzi wygaszanie sieci 3G. Pierwszy etap rozpoczął się 26 września i objął powiaty: pilski, pajęczański, złotowski, wałecki, wieruszowski i wieluński.

Od drugiej połowy października do końca listopada 2023 sieć 3G będzie wyłączana w kolejnych powiatach: sieradzkim, obornickim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, wągrowieckim, zduńskowolskim, poddębickim i łaskim. Kolejny etap będzie miał miejsce w drugim kwartale 2024 roku - wówczas z siecią 3G pożegnają się klienci okolic Koszalina i Słupska. Proces ma potrwać do końca 2025.

Orange wysyła smsy do klientów – co jest w takim smsie?

Orange informuje klientów o nadchodzących zmianach m.in.: wysyłając wiadomości SMS. W ostatnim czasie klienci sieci otrzymali SMSy o treści:"PILNA WIADOMOŚĆ!Wkrótce wyłączymy technologię 3G. Wyślij bezpłatnego SMS-a o treści KARTA na 80233 (0 zł) aby sprawdzić czy twoja karta SIM i telefon są do wymiany. Nie czekaj, bezpłatna wymiana karty w dowolnym salonie Orange. Do końca listopada wyłączymy 3G w okolicach Piły i Sieradza, nie zwlekaj z wymianą karty. Szczegóły na www.orange.pl/wylanczamy_3G”

Celem odejścia od sieci 3G jest poprawienie zasięgu oraz jakości rozmów. Poprawa ta ma być efektem wykorzystania dotychczasowej częstotliwości sieci 3G do celów nowocześniejszej technologii LTE. Czym wyższa generacja sieci tym większy komfort korzystania z usług mobilnych. Z sieci LTE korzysta większość użytkowników Orange. Według danych ponad 96 proc. transmisji danych w Orange przechodzi właśnie przez sieć LTE.

Co jest potrzebne do korzystania z sieci 4G LTE?

Sieć 3G jest powoli wyłączana nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Częstotliwości, z których korzystała są przeznaczane na poprawę jakości sieci 4G LTE. Aby móc korzystać z sieci LTE, klienci Orange muszą mieć: