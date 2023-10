Dodatekkombatancki jest to dodatkowe świadczenie finansowe. Przysługuje ono osobie uprawnionej do pobierania emerytury lub renty, która została uznana za kombatanta decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kombatant jest osobą będącą członkiem formacji wojskowych oraz innych organizacji walczących w obronie Polski, która brała udział w wojnach, powstaniach narodowych i działaniach zbrojnych, walcząc o niepodległość oraz suwerenność kraju. Jakie działania uznawane są za działalność kombatancką wyszczególnione jest dokładnie w ustawie o kombatantach. Osoby dysponujące uprawnieniami kombatanckim mogą korzystać z różnych przywilejów, takich jak wcześniejsze odejście na emeryturę. Mogą również otrzymać wyższe świadczenia oraz specjalne dodatki. Kombatanci mogą ubiegać się nie tylko o dodatek kombatancki, ale także m.in.: o dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie czy dodatek kompensacyjny.

Dodatek za tajne nauczanie mogą otrzymać osoby, które są uprawnione do emerytury lub renty, a które:

w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie lub też

przed 1 września 1939 roku nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Aby osoba mogła ubiegać się o przyznanie dodatku za tajne nauczanie, musi mieć ona odpowiednie zaświadczenie od właściwego kuratorium oświaty.

Aby otrzymać dodatki takie jak dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie, należy złożyć odpowiednie wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dołączając do nich wymagane przez ZUS dokumenty.

W przypadku dodatku kombatanckiego dokumentami wymaganymi są:

wniosek o przyznanie dodatku kombatanckiego , który można pobrać ze strony www.zus.pl lub też w dowolnym punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów każdej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

, który można pobrać ze strony lub też w dowolnym punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów każdej jednostce organizacyjnej decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek o przyznanie dodatku kombatanckiego? Nie ma jednego określonego terminu. Wnioskować o to świadczenie można w każdym czasie, jednak najlepiej bezzwłocznie, po uzyskaniu decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W przypadku, gdy wniosek zostaje złożony w kolejnych miesiącach po spełnieniu warunków do przyznania tego świadczenia, to prawo do dodatku zostaje ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku. Dlatego warto zrobić to jak najszybciej.

Natomiast aby otrzymać dodatek za tajne nauczanie, należy dostarczyć do ZUS:

wniosek o przyznanie dodatku za tajne nauczanie oraz

oraz zaświadczenie właściwego kuratorium oświaty.

Podobnie jak w przypadku dodatku kombatanckiego, tak również tutaj warto składać wniosek o przyznanie dodatku za tajne nauczanie od razu po uzyskaniu zaświadczenia z kuratorium oświaty. Bowiem prawo do tego dodatku zostaje ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku, a nie od dnia uzyskania zaświadczenia.

Jak podaje portal ZUS.pl, wnioski o wcześniej wymienione dodatki składa się:

osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu) albo

za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Wysokość dodatku kombatanckiego oraz dodatku za tajne nauczanie podobnie jak wysokość emerytur i rent, podlega waloryzacji. Waloryzacja świadczeń zwiększa ich wartość pieniężną a jej celem jest zabezpieczenie wysokości tych świadczeń przed inflacją. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń i dodatków pieniężnych odbywa się z reguły raz w roku. Jest ona przeprowadzana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 rokuo emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kwoty obowiązują od 1 marca danego roku kalendarzowego do końca lutego roku następnego. Obecnie dodatek kombatancki jak również dodatek za tajne nauczanie wynoszą każdy po 294,39 zł. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2023 roku do końca lutego 2024.