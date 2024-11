W piątek Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu przygotowanego przez posłów Lewicy. Zgodnie z nim, Wigilia będzie dniem wolnym od pracy już w tym roku. Nowe zapisy mają obowiązywać wszystkich pracowników, w tym także pracowników placówek handlowych, dla których obecnie - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta - Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.

O tę sprawę "Fakt" zapytał minister funduszy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz (Polska 2050). Uważam, że Wigilia powinna być wolna. To jest najbardziej tradycyjne, rodzinne święto. Od dawna jest taka potrzeba i od lat ludzie o tym mówią - powiedziała minister.

Jej zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby zlikwidowanie innego dnia wolnego, który nie jest wcale tak ważny tradycyjnie i rodzinnie, jak wolna Wigilia. Jako przykład podała święto Trzech Króli. Choć można też sprawdzić, które święta dla Polaków są najważniejsze - dodała w rozmowie z "Faktem".

Wolna Wigilia już w tym roku?

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia uważa, że szansa na to, by tegoroczna Wigilia była dniem wolnym, jest "umiarkowana". Argumentował, że projekt wprowadzający 24 grudnia dzień wolny od pracy wpłynął "dość późno" i jeśli ma nie być "procedowany na rympał", to musi przejść przed sejmowe komisje.

Hołownia wskazywał, że w sprawie chcą się wypowiedzieć różne środowiska. Chcą się wypowiedzieć kasjerki, ja je słyszę za każdym razem, jak idę do sklepu, że wypowiadają się i jasno mówią, że chcą wolnej Wigilii. Ale chcą się też wypowiedzieć przedsiębiorcy, chcą się wypowiedzieć pracownicy choćby administracji, bo też już mają pracę poplanowaną - wyliczał.

Wigilia wolna od pracy. "Nie w tym roku"

O opinię w sprawie dodatkowego dnia wolnego został zapytany na antenie RMF Sławomir Mentzen, biznesmen, a także polityk Konfederacji. Czy według niego Wigilia powinna stać się dniem bez pracy? W roku najbliższym - nie. To zbyt późno, żeby przedsiębiorstwa mogły się do tego przestawić. Natomiast co w kolejnych latach: trzeba się nad tym zastanowić. Być może można ten dzień uczynić wolnym w zamian za inny - powiedział Sławomir Mentzen w rozmowie z Robertem Mazurkiem z RMF.

Polityk podkreślił, że Konfederacja jest za wypracowaniem kompromisu w sprawie wolnego w Wilię. Zagłosowaliśmy za tym, żeby dalej pracować nad tą ustawą w odpowiednich komisjach. Mam nadzieję, że w ramach komisji uda się wypracować jakieś kompromisowe stanowisko, które zadowoli z jednej strony ludzi, którzy chcieliby mieć czas na przygotowanie Wigilii, a z drugiej strony - interesy naszej gospodarki- powiedział poseł.

Wigilia wolna od pracy. Co jest w projekcie?

Sejm zdecydował, że poselski projekt ustawy o ustanowieniu Wigilii dniem wolnym od pracy został skierowany do dalszych prac w dwóch sejmowych komisjach. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu.

W projekcie zaproponowano ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym od pracy. Ma on obowiązywać wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których obecnie – zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta – Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.

