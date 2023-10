Najnowsze dane o inflacji w Europie

Dane Eurostatu o inflacji dla krajów Unii za wrzesień są bardzo pozytywne. Inflacja w krajach unijnych osiągnęła najniższy poziom od października 2021 roku.

W całej Unii Europejskiej inflacja we wrześniu spadła do 4,9 proc. rok do roku z 5,9 proc. w sierpniu. Rok temu w tym samym czasie wynosiła 10,9 proc.

W strefie euro to odpowiednio 4,3 proc. we wrześniu z 5,2 proc. w sierpniu. Rok temu inflacja w strefie euro wynosiła 9,9 proc.

Inflacja w krajach członkowskich

W porównaniu do sierpnia inflacja spadła w 21 krajach Unii Europejskiej. Wzrosła tylko w pięciu, w jednym pozostała na tym samym poziomie.

W Holandii odnotowano nawet deflację - ceny spadły o 0,3 proc. rok do roku. Najniższe wskaźniki były w Danii i Belgii (wzrost zaledwie o 0,6 i 0,7 proc.). W Niemczech wynosi 4,3 proc.

Najwyższa inflacja jest na Węgrzech. To według najnowszych danych 12,2 proc. Tuż za nimi są Rumunia (9,2 proc.) i Słowacja (9 proc.). Na czwartym miejscu są Czechy z inflacją na poziomie 8,6 proc.

Polska na tle innych krajów Unii

Polska zamyka pierwszą piątkę krajów UE z najwyższą inflacją we wrześniu, ze wskaźnikiem wynoszącym 7,7 procent. Spadła z 9,5 proc. rok do roku w sierpniu. Ale jest o 2,8 proc. wyższa od średniej unijnej.