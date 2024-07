Ryczałt energetyczny to miesięczne świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego celem jest wsparcie finansowe na pokrycie kosztów energii, gazu lub ogrzewania. Środki te są przekazywane wraz z emeryturą seniorom, którzy spełniają określone warunki i złożyli odpowiedni wniosek do ZUS. Ryczałt energetyczny jest waloryzowany co roku w marcu, razem z rentami i emeryturami.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Ryczałt energetyczny - dla kogo?

Ryczałt energetyczny jest wypłacany jedynie wybranej grupie seniorów. ZUS na swojej oficjalnej stronie informuje, że świadczenie to przysługuje wyłącznie:

kombatantom i innym uprawnionym osobom,

żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdowom lub wdowcom będącym emerytami, lub rencistami, którzy byli małżonkami kombatantów i innych uprawnionych osób,

wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Kto może odziedziczyć ryczałt energetyczny?

Zgodnie z listą osób uprawnionych do świadczenia, ZUS wypłaca również pieniądze wdowom i wdowcom po beneficjentach, którzy mają prawo do dodatku. Istnieje możliwość dziedziczenia tego świadczenia, ale dotyczy to wyłącznie najbliższych krewnych beneficjenta. Podobnie jak program 800 plus, ryczałt energetyczny nie jest obciążony podatkiem. Wysokość ryczałtu ogłasza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w komunikacie do 7. dnia roboczego lutego każdego roku, jak informuje ZUS na swojej stronie.

Ryczałt energetyczny 2024 - wniosek

Ryczałt energetyczny jest wypłacany wyłącznie na podstawie złożonego wniosku. Aby go uzyskać, należy wypełnić formularz ZUS-ERK, który można pobrać online lub wypełnić w placówce ZUS. Oprócz samego wniosku konieczne jest dostarczenie pełnej dokumentacji, w tym:

formularza ZUS-ERK,

decyzji szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza okresy działalności kombatanckiej lub represji (dla kombatantów i osób represjonowanych) lub uprawnienia wdowy/wdowca po kombatancie,

zaświadczenia Wojskowej Komendy Uzupełnień potwierdzającego okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia (dla żołnierzy przymusowo zatrudnionych),

zaświadczenia odpowiedniego organu wojskowego (dla wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych).

Reklama

Nie ma dat granicznych określających termin na złożenie wniosku o ryczałt energetyczny. Można to zrobić w dowolnym momencie.

Kwota ryczałtu energetycznego w 2024 roku

W 2024 roku nowa wysokość ryczałtu energetycznego obowiązuje od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku i wynosi 299,82 zł. Największy wzrost kwoty dodatku miał miejsce w wyniku wysokiej inflacji w 2023 roku, a także w 2024 roku świadczenie wzrosło o ponad 44 zł. Oto wartości ryczałtu energetycznego w poprzednich latach: