Seniorzy mają czas do 24 kwietnia. Za karę mniejsza emerytura

Abonament RTV od lat wywołuje wiele kontrowersji i należy do najczęściej omawianych obowiązków finansowych w Polsce. Mimo że coraz więcej osób nie korzysta z tradycyjnej telewizji czy radia, przepisy nadal zobowiązują większość gospodarstw domowych do jego opłacania. Wystarczy posiadanie urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego, aby powstał obowiązek uiszczenia opłaty.

Część osób zapomina o jej regulowaniu, inni świadomie ją pomijają, co może skutkować wysokimi karami, a w skrajnych przypadkach nawet wszczęciem postępowania egzekucyjnego. W dalszej części wyjaśniamy, kto musi płacić abonament, kto może skorzystać ze zwolnienia oraz jakie konsekwencje grożą za zaległości.

Abonament RTV. Uregulowania prawne

Obowiązek opłacania abonamentu RTV wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728). Zgodnie z jej zapisami zarówno osoby fizyczne, jak i różne podmioty posiadające odbiorniki radiowe lub telewizyjne, mają obowiązek ich rejestracji oraz regularnego opłacania abonamentu. Co istotne, konieczność ta powstaje już w momencie samego posiadania urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału – niezależnie od tego, czy sprzęt jest faktycznie używany, czy jedynie znajduje się w domu, firmie lub instytucji.

Abonament RTV 2026 – do kiedy uregulować należność za kwiecień?

Opłatę abonamentową RTV trzeba uiścić najpóźniej do 25. dnia każdego miesiąca. 25 kwietnia w 2026 roku wypada w niedzielę, dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest dokonanie wpłaty do 24 kwietnia, czyli ostatniego roboczego dnia poprzedzającego ustawowy termin. Osoby wnoszące należność w systemie miesięcznym powinny pilnować tego terminu, by nie narazić się na powstanie zaległości. Warto jednak pamiętać, że przepisy umożliwiają skorzystanie z rabatu przy płatności z góry za dłuższy okres. Uregulowanie abonamentu za kilka miesięcy jednorazowo, na przykład za kwartał czy pół roku, pozwala zmniejszyć całkowity koszt oraz uniknąć konieczności comiesięcznego kontrolowania dat wpłat.

Ile kosztuje abonament RTV w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują wyższe opłaty za abonament RTV. Aktualnie miesięczna stawka za radio wynosi 9,50 zł, natomiast za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny trzeba zapłacić 30,50 zł. Istnieje jednak możliwość obniżenia tych kosztów poprzez dokonanie płatności z góry za dłuższy okres. W takim przypadku można skorzystać z następujących zniżek:

3% miesięcznej opłaty – przy wpłacie za dwa miesiące,

4% – przy uregulowaniu należności za trzy miesiące,

5% – w przypadku opłaty za sześć miesięcy,

10% – przy jednorazowej płatności za cały rok.

Zniżki obejmują zarówno odbiorniki radiowe, jak i telewizory oraz zestawy radiowo-telewizyjne. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie stawek obowiązujących w 2026 roku wraz z uwzględnieniem rabatów wynikających z wybranego okresu płatności.

Okres Abonament radiowy w 2026 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku 2 m-ce 18,40 zł 59,20 zł 3 m-ce 27,40 zł 87,80 zł 4 m-ce 36,90 zł 118,30 zł 5 m-cy 45,80 zł 147,00 zł 6 m-cy 54,10 zł 173,80 zł 7 m-cy 63,60 zł 204,30 zł 8 m-cy 72,50 zł 233,00 zł 9 m-cy 81,50 zł 261,60 zł 10 m-cy 91,00 zł 292,10 zł 11 m-cy 99,90 zł 320,80 zł 12 m-cy 102,60 zł 329,40 zł

Jakie kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Brak terminowej opłaty abonamentu RTV może prowadzić do istotnych konsekwencji finansowych. Za uchylanie się od tego obowiązku grozi kara wynosząca trzydziestokrotność miesięcznej stawki abonamentowej.

W 2026 roku jest to:

285 zł – jeśli użytkownik posiada tylko radio,

915 zł – w przypadku posiadania zarówno radia, jak i telewizora.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty dana osoba ma 7 dni na uregulowanie należności lub dostarczenie dokumentów potwierdzających zwolnienie z opłat. Niezastosowanie się do wezwania w wyznaczonym czasie grozi przekazaniem sprawy do urzędu skarbowego, który może rozpocząć procedurę egzekucyjną.

Kogo dotyczy obowiązek opłacania abonamentu RTV?

Każdy, kto posiada urządzenie umożliwiające odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego, ma obowiązek opłacania abonamentu RTV. Przepisy wskazują, że już samo posiadanie takiego sprzętu wiąże się z koniecznością uiszczania opłat – niezależnie od tego, czy faktycznie jest używany, czy pozostaje nieaktywny.

W praktyce oznacza to, że obowiązek ten dotyczy m.in. telewizorów, radioodbiorników, zestawów audio, a także odbiorników radiowych zamontowanych w samochodach. Rejestracji można dokonać zarówno osobiście w placówce Poczty Polskiej, jak i online, poprzez formularz dostępny na stronie operatora.

Abonament RTV - kontrole w 2026 roku

Kontrolą opłacania abonamentu RTV zajmują się upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. Ze względu na ich ograniczoną liczbę w skali kraju, sprawdzenia częściej obejmują przedsiębiorstwa, instytucje oraz urzędy niż prywatne mieszkania. Warto pamiętać, że kontroler nie może wejść do lokalu bez zgody właściciela. Ma jednak prawo poprosić o potwierdzenie rejestracji odbiornika lub wręczyć wezwanie do uregulowania zaległości.

Dług za abonament RTV – postępowanie egzekucyjne

Jeśli podczas kontroli zostanie stwierdzone, że abonament RTV nie był opłacany, właściciel odbiornika najpierw otrzymuje pisemne wezwanie do zapłaty zaległości. Od momentu jego doręczenia ma 7 dni na uregulowanie należnej kwoty.

W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie, Poczta Polska wystawia tytuł wykonawczy i przekazuje sprawę do urzędu skarbowego. Na tym etapie działania przejmują organy podatkowe, które mogą dochodzić należności, korzystając z uprawnień podobnych do tych, jakie posiada komornik sądowy.

Czy urząd skarbowy może zająć emeryturę lub pensję za abonament RTV?

Gdy zaległości za abonament RTV nie zostaną uregulowane w określonym terminie, urząd skarbowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Należność może być ściągnięta m.in. z:

wynagrodzenia za pracę,

emerytury lub renty,

środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

zwrotu nadpłaconego podatku.

Podstawą do podjęcia takich działań jest tytuł wykonawczy wystawiony przez Pocztę Polską i przekazany do urzędu skarbowego. Egzekucja może zostać przeprowadzona bez zgody dłużnika. W przypadku świadczeń emerytalnych i rentowych obowiązują jednak ustawowe ograniczenia dotyczące wysokości potrąceń oraz kwoty wolnej od zajęcia.

Kto nie ma obowiązku płacenia abonamentu RTV?

W 2026 roku z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są m.in. następujące grupy osób:

seniorzy powyżej 75. roku życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

posiadacze orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby całkowicie głuche lub z obustronnym upośledzeniem słuchu,

osoby niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15%,

osoby zarejestrowane jako bezrobotne,

osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne,

osoby korzystające z pomocy społecznej,

emeryci po ukończeniu 60. roku życia, których miesięczna emerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

W 2026 roku więcej seniorów zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV

W 2026 roku rozszerzono grono osób uprawnionych do pełnego zwolnienia z opłat abonamentu RTV, co wynika z automatycznego podniesienia progu dochodowego. Z ulgi mogą skorzystać osoby po 60. roku życia, które pobierają emeryturę nieprzekraczającą 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego.

Dla porównania, w 2025 roku zwolnienie obejmowało emerytów, których świadczenie nie przekraczało 4090,86 zł brutto miesięcznie, czyli połowy średniego wynagrodzenia wynoszącego 8181,72 zł brutto w 2024 roku.

W 2026 roku limit ten został podwyższony – według informacji Głównego Urzędu Statystycznego z 11 lutego, przeciętne wynagrodzenie brutto w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł. Oznacza to, że ze zwolnienia z abonamentu RTV mogą skorzystać osoby, których emerytura nie przekracza 4451,78 zł brutto miesięcznie.

