Dziennik Gazeta Prawana logo

Pożyczka SAFE już nie taka korzystna dla Polski. Nowe informacje

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 07:17
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
16.08.2023,Warsaw,,Poland.,Special,Forces,Squad,On,A,Ladder,Vehicle.
Fundusze z SAFE są przeznaczone na dozbrojenie polskiej armii/Shutterstock
Gdy przed podpisaniem umowy na pożyczkę SAFE rząd mówił o jej szacunkowym oprocentowaniu na poziomie 3,17 proc., opartym na danych z pierwszej połowy ubiegłego roku, Komisja Europejska już miała nowsze wyliczenia dotyczące kosztów pozyskania finansowania z rynku w drugim półroczu – 3,32 proc. - informuje w środę "Puls Biznesu".

Redakcja zauważa, że wiele wskazuje na to, że stawki jeszcze wzrosną. Umowa między rządem RP a Komisją Europejską w sprawie programu SAFE została zawarta 8 maja i teraz - jak zaznacza "PB" - trwa wyścig z czasem. Ambicją rządu jest zawarcie 40 kontraktów z polskimi firmami z sektora zbrojeniowego jeszcze przed końcem miesiąca. Chodzi o to, że do końca maja Polska nie musi wypełniać jednego z podstawowych warunków SAFE, czyli dokonywać zamówień wspólnie z innym krajem członkowskim UE.

Koszt SAFE się zwiększył

Redakcja wskazuje, że oprocentowanie pożyczki jest wprost uzależnione od kosztów pozyskiwania finansowania na rynku przez Komisję Europejską. "W czasie gorącej politycznej debaty na temat SAFE Ministerstwo Finansów szacowało, że oprocentowanie będzie zbliżone do 3,17 proc. Przedstawiając te symulacje, resort opierał się na dostępnych wówczas danych KE o koszcie pozyskania unijnego finansowania z rynku, jaki Komisja poniosła w pierwszej połowie 2025 r. Jednak jeszcze w kwietniu ukazał się najnowszy raport, z którego wynika, że koszt się zwiększył. Nie wynosi już 3,17 proc. lecz 3,32 proc." - czytamy w środowym "Pulsie Biznesu".

SAFE i tak korzystne

Jak podała Komisja, cytowana przed gazetę, "w kontekście niestabilnych warunków rynkowych mających wpływ na wszystkich emitentów średni koszt finansowania w UE nieznacznie wzrósł do 3,32 proc., w porównaniu z 3,17 proc. w pierwszej połowie 2025 r.".

Redakcja zauważa, że wszystko rozstrzygnie się jesienią, gdy KE ponownie wszystko podliczy - takie raporty publikowane są mniej więcej co sześć miesięcy. Na razie wszystko wskazuje na to, że może to być nawet więcej niż 3,32 proc., bo emitując kolejne serie euroobligacji i bonów, KE musi godzić się na coraz większe rentowności. Jednak nawet jeśli program SAFE stanie się droższy w obsłudze, to i tak będzie tańszy, niż bezpośrednie finansowanie się Polski na rynku długu - zaznacza "PB".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: SAFEKEkosz
Powiązane
Karol Nawrocki
Weto prezydenta Nawrockiego w sprawie SAFE. Przetargi na sprzęt za 7 mld zł zostaną unieważnione
Donald Tusk
Poważny problem z SAFE. Rząd Donalda Tuska przeszarżował z obietnicami
Przemysław Czarnek, Czarnek
Gorąco w Sejmie. Czarnek zaatakował SAFE. Nitras ostro odpowiedział
oprac. Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPożyczka SAFE już nie taka korzystna dla Polski. Nowe informacje »
Zobacz
|
Quiz z polskich seriali
Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. 25/25 to nie lada sztuka
16.08.2023,Warsaw,,Poland.,Special,Forces,Squad,On,A,Ladder,Vehicle.
Pożyczka SAFE już nie taka korzystna dla Polski. Nowe informacje
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj