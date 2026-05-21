Polskie firmy masowo zmieniają właścicieli. Takiej skali nie było od lat

oprac. Aneta Malinowska
dzisiaj, 06:07
Codziennie właściciela zmieniają co najmniej trzy polskie przedsiębiorstwa. Eksperci wskazują na skutki pandemii, sukcesje w firmach rodzinnych oraz rosnące znaczenie sztucznej inteligencji – podaje w czwartek "Rzeczpospolita".

Jak czytamy w "Rz", "z analizy Dun & Bradstreet Poland, od 2020 r. właściciela zmienia średnio ponad 1,1 tys. firm rocznie, kilka razy więcej niż w poprzedniej dekadzie".

"Wśród głośnych przykładów przejęć znajdują się m.in. InPost, ADC czy Domar, jednak skala zjawiska jest znacznie większa i obejmuje także setki średnich oraz mniejszych firm" - pisze "Rz".

Rzecznik Dun & Bradstreet Poland Tomasz Starzyk zwraca uwagę, że "proces przejęć znacząco przyspieszył od 2020 r. – okresu wybuchu i trwania pandemii Covid-19".

Najwięcej transakcji dotyczy handlu hurtowego i detalicznego, rynku nieruchomości, budownictwa, usług finansowych, energetyki, ochrony zdrowia, produkcji żywności oraz branży IT - pisze "Rz".

Cytowany przez gazetę Grant Thornton przewiduje, że "w 2026 r. nastąpi wyraźne ożywienie rynku M&A po okresie większej ostrożności obserwowanym w 2025 roku".

Eksperci podkreślają, że inwestorzy są dziś bardziej selektywni, procesy trwają dłużej, a wyceny są dokładniej analizowane. Na skalę przyszłych przejęć wpływać będą przede wszystkim stopy procentowe, dostępność finansowania, inflacja oraz sytuacja gospodarcza na świecie - wskazuje "Rz". Dodaje, że "rosnące znaczenie mają również nowe technologie z AI na czele".

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło PAP
