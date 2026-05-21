Nocleg w izbie wytrzeźwień coraz droższy. Stawki poszły w górę. W 2026 roku trzeba płacić jak za hotel

Małgorzata Masłowska
58 minut temu
Już prawie 470 złotych trzeba zapłacić za pobyt w izbie wytrzeźwień. Opłata jest corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w poprzednim roku kalendarzowym, a uzyskane z niej wpływy zasilają budżety samorządów.

Pobyt w izbie wytrzeźwień coraz droższy

Za pobyt w izbie wytrzeźwień trzeba zapłacić. O wysokości tej opłaty decyduje samorząd, przy uwzględnieniu wysokości określonej odgórnie przez Ministra Zdrowia stawki maksymalnej. Wnoszone z tego tytułu opłaty stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego, a sama kwota podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w poprzednim roku kalendarzowym, ustalany na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na jego podstawie minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w terminie do dnia 15 lutego, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, maksymalną wysokość opłaty za pobyt m.in. w izbie wytrzeźwień. Jak wynika z obwieszczenia Ministra Zdrowia z 29 stycznia 2026 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji, maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji wynosi 469,90 zł. Dla przypomnienia, w 2025 roku było to 453,57 zł, a wcześniej 437,81 złotych.

Izby wytrzeźwień prowadzą samorządy

Izby wytrzeźwień mogą organizować i prowadzić organy samorządu terytorialnego w miastach liczących ponad 50.000 mieszkańców i organy powiatu. Do ich zadań należy:
1) sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości;
2) wykonywanie wobec osób w stanie nietrzeźwości zabiegów higieniczno-sanitarnych;
3) udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy;
4) prowadzenie detoksykacji, jeżeli izba wytrzeźwień posiada odpowiednie pomieszczenie, urządzenia, wyposażenie i wykwalifikowany personel;
5) informowanie osób przyjętych do izby wytrzeźwień o szkodliwości spożywania alkoholu oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego;
6) współpraca z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, zakładami leczniczymi prowadzącymi leczenie odwykowe oraz innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.

Opłata obejmuje świadczenia zdrowotne

Jak wynika z art. 422 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień obejmuje także udzielone świadczenia zdrowotne, podane produkty lecznicze oraz detoksykację. Termin na jej uiszczenie wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a roszczenie o uiszczenie przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym upłynął termin płatności. Obowiązek uiszczenia opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień nie powstaje, jeżeli wezwanie zostało doręczone po upływie 3 lat od dnia zwolnienia z izby wytrzeźwień.

Podstawa prawa

art. 422 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151)

