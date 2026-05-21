Przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Są najnowsze dane

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 10:23
[aktualizacja dzisiaj, 11:06]
Główny Urząd Statystyczny podał dziś dane na temat przeciętnego wynagrodzenia w kwietniu 2026 roku. Choć wksaźnik w ujęciu rocznym wzrósł o 5,4 proc., to w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotwano już spadek. Z czego to wynika?

Przeciętne wynagrodzenie w kwietniu 2026

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2026 r. wzrosło o 5,4 proc. rdr i spadło o 1,3 proc. mdm wobec konsensusu PAP Biznes wzrostu o 6,0 proc. rdr i spadku o 0,6 proc. mdm - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,9 proc. oraz nie zmieniło się mdm, zgodnie z oczekiwaniami.

GUS: Spadek to skutek m.in. braku premii

Spadek wynagrodzenia w kwietniu 2026 roku spowodowany m.in brakiem premii - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2026 r. spadło o 1,3 proc. mdm wobec konsensusu PAP Biznes spadku o 0,6 proc. mdm.

"Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwietniu 2026 r. względem poprzedniego miesiąca, spowodowany był brakiem lub mniejszą skalą dodatkowych wypłat, które wystąpiły w poprzednim miesiącu m.in. nagród, bonusów i premii, w tym kwartalnych, rocznych oraz świątecznych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - napisał GUS.

Pekao: Wszystkie znaki wskazywały na wyhamowanie dynamiki płac

Niższy wzrost PKB i wyższa inflacja negatywnie wpływają na rynek pracy – napisali ekonomiści Banku Pekao w komentarzu do danych GUS. Ich zdaniem, ten wpływ będzie także widoczny w roku przyszłym.

„Wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerowały wyhamowanie dynamiki płac w kwietniu – kluczowa była tylko jego skala. Jakie to znaki? Po pierwsze, efekt podwyższonej bazy sprzed miesiąca (ok. 0,4 pkt. proc.). Złożyła się na nią wypłata premii w energetyce i górnictwie. Po drugie, efekt wysokiej bazy sprzed roku. W kwietniu 2025 pojawiło się sporo czynników jednorazowych zawyżających odczyt (ok. 0,3 pkt. proc.), a były to głównie wypłaty premii w górnictwie i leśnictwie. Po trzecie, cegiełkę do spowolnienia dynamiki płac mogła dołożyć mniejsza liczba dni roboczych m/m” – napisali ekonomiści Banku Pekao w komentarzu do danych GUS.

Stwierdzili także, że ostatnie dane o płacach odzwierciedlają sytuację na rynku pracy. W ich opinii, obecnie popyt na pracę „jest słaby”, co przekłada się na osłabienie siły przetargowej pracowników, co z kolei przekłada się na wyhamowywanie tempa wzrostu wynagrodzeń.

„Cegiełkę dokłada (jeszcze) niska inflacja, która przekłada się na dynamikę płac z opóźnieniem. Argumentów za dalszym hamowaniem tempa wzrostu wynagrodzeń jest sporo – poza wspominanymi krajowymi czynnikami istotna jest również kwestia szoku energetycznego. Jego następstwa w postaci wyższej inflacji i w konsekwencji wolniejszego tempa wzrostu gospodarczego dołożą swoją cegiełkę do niższych odczytów z rynku pracy w roku bieżącym, ale ten efekt będzie bardziej widoczny w przyszłym roku” – stwierdzili analitycy Pekao.

GUS podał także, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu spadło o 0,9 proc. w ujęciu rocznym, a w stosunku do marca nie zmieniło się.

„To odczyt zgodny z konsensusem i naszą prognozą. Skala spadku etatów wyniosła 3 tys. m/m. Tym samym, trajektoria zatrudnienia w 2026 roku znalazła się idealnie wpół drogi pomiędzy tymi z 2024 i 2025 roku. Na przebicie ścieżki z roku poprzedniego nie ma co liczyć w obliczu ewidentnej słabości popytu na pracę” – czytamy w komentarzu Banku Pekao.

Źródło GUS
