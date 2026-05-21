Gospodarka pod lupą: jeden rynek wyraźnie wyszedł na prowadzenie [Rynek Miesiąca]
Już sama idea programu jest prosta. W każdym odcinku kilka segmentów rynku rywalizuje o tytuł „rynku miesiąca” i uznanie panelu.
Jak mówi prowadzący, w programie do wygrania jest coś więcej niż statuetka:
„Podziw, prestiż i wieczna chwała – dla rynku, który okaże się najważniejszy. A dla widzów i ekspertów? Wiedza, która jest bezcenna.”
To zdanie dobrze oddaje klimat całego formatu. Tu nie chodzi o sensację, tylko o próbę odpowiedzi na pytanie: co naprawdę napędza gospodarkę w danym momencie.
Eksperci, którzy tłumaczą gospodarkę „po ludzku”
W studiu spotykają się osoby, które na co dzień pracują na styku danych, finansów i realnej gospodarki. Wśród nich m.in.:
Cezary Maciołek, dyrektor w Grupie Bisar, który tłumaczy zmiany na rynku zatrudnienia i ich wpływ na firmy oraz pracowników.
Prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK i BIG InfoMonitor, analizujący dane kredytowe i kondycję finansową gospodarstw domowych.
Dr Emil Łobodziński, z Biura Maklerskiego PKO BP, który patrzy na rynek z perspektywy inwestorów i giełdy.
Paweł Mazurek prezes Mennicy Mazovia, reprezentujący rynek metali szlachetnych i inwestycji alternatywnych.
Program prowadzi Szymon Glonek, który porządkuje dyskusję i dba o to, żeby każda z perspektyw wybrzmiała jasno.
Praca, kredyty, giełda, złoto- co przyciąga uwagę?
W pierwszym programie widzowie mogli zobaczyć cztery duże tematy: rynek pracy, kredyty, giełdę i złoto. Każdy z nich został pokazany nie jako abstrakcyjny wykres, ale jako coś, co realnie dotyka życia ludzi.
Na rynku pracy dyskutowano o zmianach w przepisach i o tym, jak różne formy zatrudnienia wpływają na staż i świadczenia. W tle pojawia się pytanie, czy rynek pracy faktycznie się stabilizuje, czy tylko łapie sezonowe odbicie.
W części kredytowej rozmowa dotyczyła rekordowych wyników w kredytach mieszkaniowych i gotówkowych. Eksperci zwracali uwagę, że rosnące wynagrodzenia i stabilne stopy procentowe zwiększają zdolność kredytową Polaków.
Giełda z kolei została pokazana jako lustro globalnych nastrojów – od wyników spółek technologicznych po wpływ geopolityki i sztucznej inteligencji na wyceny.
A złoto? Tu pojawił się klasyczny spór: czy to bezpieczna przystań, czy już aktywo o cechach spekulacyjnych.
Dlaczego warto to obejrzeć?
Bo ten program nie udaje, że gospodarka jest prosta. Pokazuje ją taką, jaka jest: pełną sprzecznych sygnałów.
Jeden ekspert widzi w kredytach rekord i siłę konsumenta. Inny ostrzega, że to może być chwilowy impuls. Ktoś inny patrzy na giełdę i widzi trend długoterminowy, a nie „rynek miesiąca”.
I właśnie w tym jest największa wartość programu – nie w jednej odpowiedzi, ale w zderzeniu kilku perspektyw.
Dlaczego warto wziąć udział w ankiecie?
Na końcu każdy odcinek wychodzi poza studio. Widzowie dostają możliwość zagłosowania, który rynek ich zdaniem był najważniejszy.
To nie jest formalność. Wyniki są później omawiane w kolejnym programie i zestawiane z ocenami ekspertów. W praktyce oznacza to, że każdy widz może sprawdzić, czy patrzy na gospodarkę podobnie jak profesjonaliści, czy zupełnie inaczej.
Sonda pod filmem staje się więc prostym narzędziem: krótkie kliknięcie, ale realny udział w dyskusji o gospodarce.
Rynek Miesiąca
„Rynek Miesiąca” to nie tylko teleturniej. To próba uporządkowania tego, co dzieje się w gospodarce w sposób, który da się zrozumieć bez ekonomicznego słownika.
Jeśli interesuje Cię, dlaczego kredyty rosną, co naprawdę dzieje się na giełdzie i czy złoto nadal jest „bezpieczną przystanią”, ten program daje Ci cztery różne odpowiedzi na raz.
A potem zostawia Ci jedno pytanie: który z tych rynków naprawdę był najważniejszy?