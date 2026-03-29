Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program, dzięki któremu rodzice i dzieci z rodzin wielodzietnych mogą korzystać z licznych zniżek i ulg w instytucjach publicznych oraz prywatnych. Jest przeznaczony dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci, a jego celem jest wsparcie finansowe i ułatwienie codziennego funkcjonowania poprzez zmniejszenie wydatków na różne usługi i produkty.

Te osoby mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny

Prawo do otrzymania Karty Dużej Rodziny przysługuje określonym grupom osób, w tym:

rodzicom (także zastępczym) oraz opiekunom prowadzącym rodzinne domy dziecka, którzy obecnie lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci,

dzieciom do 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – do ukończenia 25 lat,

dzieciom z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na wiek.

Karta Dużej Rodziny przysługuje także seniorom

Od 2019 roku z uprawnień programu Karty Dużej Rodziny mogą korzystać także osoby, które wychowały co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, czy ich potomstwo jest już dorosłe i samodzielne. W praktyce oznacza to, że również seniorzy, którzy w przeszłości mieli wielodzietne rodziny, mogą otrzymać Kartę i korzystać z dostępnych w jej ramach zniżek oraz przywilejów.

Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny?

Zakres benefitów dostępnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest bardzo szeroki i stale się rozszerza. Program obejmuje zarówno instytucje publiczne, jak i prywatnych partnerów. Do najczęściej wykorzystywanych zniżek należą m.in.:

37% zniżki na przejazdy kolejowe w ofercie „Rodzina” u przewoźnika PKP Intercity,

tańsze bilety do muzeów, teatrów, parków narodowych oraz na różne wydarzenia kulturalne,

obniżki cen w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,

promocje w popularnych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,

specjalne oferty w restauracjach, hotelach, na stacjach paliw oraz w sklepach odzieżowych.

Tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać nie tylko ze zniżek w instytucjach kultury czy sklepach, ale także z rabatów na paliwo. Wybrane sieci stacji oferują obniżki cen benzyny, oleju napędowego i LPG, a także dodatkowych usług, takich jak myjnia czy oferta gastronomiczna. Dzięki temu rodziny wielodzietne, w tym również seniorzy uprawnieni do Karty, mogą zmniejszyć koszty użytkowania samochodu. Rabat naliczany jest po okazaniu Karty przed płatnością, a jego wysokość zależy od danej sieci.