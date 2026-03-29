Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program, dzięki któremu rodzice i dzieci z rodzin wielodzietnych mogą korzystać z licznych zniżek i ulg w instytucjach publicznych oraz prywatnych. Jest przeznaczony dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci, a jego celem jest wsparcie finansowe i ułatwienie codziennego funkcjonowania poprzez zmniejszenie wydatków na różne usługi i produkty.
Te osoby mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny
Prawo do otrzymania Karty Dużej Rodziny przysługuje określonym grupom osób, w tym:
- rodzicom (także zastępczym) oraz opiekunom prowadzącym rodzinne domy dziecka, którzy obecnie lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci,
- dzieciom do 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę – do ukończenia 25 lat,
- dzieciom z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na wiek.
Karta Dużej Rodziny przysługuje także seniorom
Od 2019 roku z uprawnień programu Karty Dużej Rodziny mogą korzystać także osoby, które wychowały co najmniej troje dzieci, niezależnie od tego, czy ich potomstwo jest już dorosłe i samodzielne. W praktyce oznacza to, że również seniorzy, którzy w przeszłości mieli wielodzietne rodziny, mogą otrzymać Kartę i korzystać z dostępnych w jej ramach zniżek oraz przywilejów.
Jakie zniżki przysługują z Kartą Dużej Rodziny?
Zakres benefitów dostępnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest bardzo szeroki i stale się rozszerza. Program obejmuje zarówno instytucje publiczne, jak i prywatnych partnerów. Do najczęściej wykorzystywanych zniżek należą m.in.:
- 37% zniżki na przejazdy kolejowe w ofercie „Rodzina” u przewoźnika PKP Intercity,
- tańsze bilety do muzeów, teatrów, parków narodowych oraz na różne wydarzenia kulturalne,
- obniżki cen w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych,
- promocje w popularnych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik,
- specjalne oferty w restauracjach, hotelach, na stacjach paliw oraz w sklepach odzieżowych.
Tańsze paliwo z Kartą Dużej Rodziny
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać nie tylko ze zniżek w instytucjach kultury czy sklepach, ale także z rabatów na paliwo. Wybrane sieci stacji oferują obniżki cen benzyny, oleju napędowego i LPG, a także dodatkowych usług, takich jak myjnia czy oferta gastronomiczna. Dzięki temu rodziny wielodzietne, w tym również seniorzy uprawnieni do Karty, mogą zmniejszyć koszty użytkowania samochodu. Rabat naliczany jest po okazaniu Karty przed płatnością, a jego wysokość zależy od danej sieci.
- Orlen – 8 gr zniżki na litr paliw standardowych (EFECTA 95, EFECTA Diesel, LPG) oraz 10 gr na paliwa premium VERVA 98 i ON. Dodatkowo 20% rabatu na ofertę Stop Cafe i usługi myjni.
- Shell – 8 gr mniej za litr Shell FuelSave 95 i Diesel oraz 3 gr rabatu na Shell AutoGas. Dodatkowo 20% zniżki na wybrane produkty spożywcze.
- Circle K – 8 gr rabatu na paliwa podstawowe (Miles® 95, Miles® Diesel, SupraGas LPG) oraz nawet do 15 gr na paliwa premium (MilesPLUS® 95/98, MilesPLUS® Diesel i diesel arktyczny). Dodatkowo 25% zniżki na myjnię (pakiety Standard, Premium, Premium Super Sezon) oraz 20% na wybrane produkty gastronomiczne, m.in. kawę i dania na ciepło.
- Circle K Express – 5 gr rabatu na litr paliw podstawowych (miles 95, miles Diesel, SupraGas) oraz 10 gr na paliwa premium (milesPLUS 95, miles 98).
