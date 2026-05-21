Pieniądze dla młodych rolników. Nawet 300 tys. zł premii i dopłaty do leśnych inwestycji

Od 1 czerwca do 30 lipca 2026 roku młodzi gospodarze mogą wnioskować o środki na rozpoczęcie lub rozwój działalności rolniczej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca pomoc w formie ryczałtu:

200 tys. zł – w pozostałych przypadkach.

Pieniądze trafiają na konto w dwóch ratach (70 proc. na start i 30 proc. po realizacji biznesplanu). Możesz je wydać na inwestycje budowlane, zakup ziemi, stada podstawowego, nowych maszyn czy wartości niematerialnych i prawnych.

Kto może otrzymać premię?

O wsparcie ubiegają się osoby fizyczne, które spełniają następujące wymogi:

W dniu złożenia wniosku mają od 18 do 40 lat (nie ukończyły 41. roku życia).

Rozpoczęły działalność rolniczą nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub dopiero planują ją zacząć.

Posiadają numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty.

Złożą biznesplan obejmujący rozwój gospodarstwa.

Wsparcie na inwestycje leśne i zalesianie

Drugi nabór, trwający od 1 czerwca do 31 lipca 2026 roku, obejmuje działania leśno-zadrzewieniowe. To szansa dla właścicieli lasów prywatnych, którzy ucierpieli np. w wyniku pożarów. Na co otrzymasz wsparcie?

Odnowienie drzewostanu: Pomoc dla lasów zniszczonych przez żywioły.

Bioróżnorodność: Działania wspierające ekosystemy leśne.

Dotacje wynoszą od ok. 1,5 tys. zł do nawet 22 tys. zł za hektar, w zależności od zakresu inwestycji.

Jak złożyć wniosek?

W obu przypadkach Agencja wprowadziła wymóg elektronicznego składania dokumentów. Nie wyślesz wniosku tradycyjną pocztą ani nie złożysz go osobiście w biurze.

Premie dla młodych rolników: Wnioski wysyłasz przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Inwestycje leśne: Korzystasz z aplikacji eWniosekPlus.

Jeśli nie masz jeszcze dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, nie martw się. Możesz zadeklarować ich posiadanie, a odpowiedni dokument dostarczysz na późniejszym etapie oceny, najpóźniej przed podpisaniem umowy.

Pula środków na premie dla młodych rolników wynosi 647,5 mln zł. W razie pytań warto kontaktować się z Departamentem Działań Premiowych ARiMR pod numerem infolinii 800 38 00 84 lub 22 595 06 11. Wszystkie szczegóły znajdziesz również w oficjalnym regulaminie na stronie internetowej Agencji.