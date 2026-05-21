Pieniądze dla młodych rolników. Nawet 300 tys. zł premii i dopłaty do leśnych inwestycji

oprac. Olga SkórkoOlga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 15:42
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła dwa kluczowe nabory wniosków, które ruszają 1 czerwca 2026 roku. Młodzi rolnicy mogą ubiegać się o premię w wysokości nawet 300 tys. zł na rozwój swojej działalności. Równolegle startuje program wsparcia na inwestycje leśno-zadrzewieniowe, oferujący dotacje sięgające 22 tys. zł za hektar, obejmujące m.in. odnowienie drzewostanu po pożarach. Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną. Kto może skorzystać z pomocy i jakie warunki trzeba spełnić?

Od 1 czerwca do 30 lipca 2026 roku młodzi gospodarze mogą wnioskować o środki na rozpoczęcie lub rozwój działalności rolniczej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca pomoc w formie ryczałtu:

  • 300 tys. zł – dla rolników prowadzących lub planujących produkcję zwierzęcą.
  • 200 tys. zł – w pozostałych przypadkach.

Pieniądze trafiają na konto w dwóch ratach (70 proc. na start i 30 proc. po realizacji biznesplanu). Możesz je wydać na inwestycje budowlane, zakup ziemi, stada podstawowego, nowych maszyn czy wartości niematerialnych i prawnych.

Kto może otrzymać premię?

O wsparcie ubiegają się osoby fizyczne, które spełniają następujące wymogi:

  • W dniu złożenia wniosku mają od 18 do 40 lat (nie ukończyły 41. roku życia).
  • Rozpoczęły działalność rolniczą nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub dopiero planują ją zacząć.
  • Posiadają numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.
  • Mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty.
  • Złożą biznesplan obejmujący rozwój gospodarstwa.
Wsparcie na inwestycje leśne i zalesianie

Drugi nabór, trwający od 1 czerwca do 31 lipca 2026 roku, obejmuje działania leśno-zadrzewieniowe. To szansa dla właścicieli lasów prywatnych, którzy ucierpieli np. w wyniku pożarów. Na co otrzymasz wsparcie?

  • Odnowienie drzewostanu: Pomoc dla lasów zniszczonych przez żywioły.
  • Bioróżnorodność: Działania wspierające ekosystemy leśne.

Dotacje wynoszą od ok. 1,5 tys. zł do nawet 22 tys. zł za hektar, w zależności od zakresu inwestycji.

Jak złożyć wniosek?

W obu przypadkach Agencja wprowadziła wymóg elektronicznego składania dokumentów. Nie wyślesz wniosku tradycyjną pocztą ani nie złożysz go osobiście w biurze.

  • Premie dla młodych rolników: Wnioski wysyłasz przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).
  • Inwestycje leśne: Korzystasz z aplikacji eWniosekPlus.

Jeśli nie masz jeszcze dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, nie martw się. Możesz zadeklarować ich posiadanie, a odpowiedni dokument dostarczysz na późniejszym etapie oceny, najpóźniej przed podpisaniem umowy.

Pula środków na premie dla młodych rolników wynosi 647,5 mln zł. W razie pytań warto kontaktować się z Departamentem Działań Premiowych ARiMR pod numerem infolinii 800 38 00 84 lub 22 595 06 11. Wszystkie szczegóły znajdziesz również w oficjalnym regulaminie na stronie internetowej Agencji.

Źródło gov.pl
oprac. Olga Skórko
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora


91 proc. nie robi 10/10. Szybki QUIZ. Geografia. Miasta i rzeki w Polsce. Dasz radę?

