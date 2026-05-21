Pieniądze dla młodych rolników. Nawet 300 tys. zł premii i dopłaty do leśnych inwestycji

Od 1 czerwca do 30 lipca 2026 roku młodzi gospodarze mogą wnioskować o środki na rozpoczęcie lub rozwój działalności rolniczej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca pomoc w formie ryczałtu:
- 300 tys. zł – dla rolników prowadzących lub planujących produkcję zwierzęcą.
- 200 tys. zł – w pozostałych przypadkach.
Pieniądze trafiają na konto w dwóch ratach (70 proc. na start i 30 proc. po realizacji biznesplanu). Możesz je wydać na inwestycje budowlane, zakup ziemi, stada podstawowego, nowych maszyn czy wartości niematerialnych i prawnych.
Kto może otrzymać premię?
O wsparcie ubiegają się osoby fizyczne, które spełniają następujące wymogi:
- W dniu złożenia wniosku mają od 18 do 40 lat (nie ukończyły 41. roku życia).
- Rozpoczęły działalność rolniczą nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub dopiero planują ją zacząć.
- Posiadają numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.
- Mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 3 lat od wypłaty pierwszej raty.
- Złożą biznesplan obejmujący rozwój gospodarstwa.
Wsparcie na inwestycje leśne i zalesianie
Drugi nabór, trwający od 1 czerwca do 31 lipca 2026 roku, obejmuje działania leśno-zadrzewieniowe. To szansa dla właścicieli lasów prywatnych, którzy ucierpieli np. w wyniku pożarów. Na co otrzymasz wsparcie?
- Odnowienie drzewostanu: Pomoc dla lasów zniszczonych przez żywioły.
- Bioróżnorodność: Działania wspierające ekosystemy leśne.
Dotacje wynoszą od ok. 1,5 tys. zł do nawet 22 tys. zł za hektar, w zależności od zakresu inwestycji.
Jak złożyć wniosek?
W obu przypadkach Agencja wprowadziła wymóg elektronicznego składania dokumentów. Nie wyślesz wniosku tradycyjną pocztą ani nie złożysz go osobiście w biurze.
- Premie dla młodych rolników: Wnioski wysyłasz przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).
- Inwestycje leśne: Korzystasz z aplikacji eWniosekPlus.
Jeśli nie masz jeszcze dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, nie martw się. Możesz zadeklarować ich posiadanie, a odpowiedni dokument dostarczysz na późniejszym etapie oceny, najpóźniej przed podpisaniem umowy.
Pula środków na premie dla młodych rolników wynosi 647,5 mln zł. W razie pytań warto kontaktować się z Departamentem Działań Premiowych ARiMR pod numerem infolinii 800 38 00 84 lub 22 595 06 11. Wszystkie szczegóły znajdziesz również w oficjalnym regulaminie na stronie internetowej Agencji.