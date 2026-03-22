Zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728) każda osoba posiadająca odbiornik radiowy lub telewizyjny ma obowiązek jego rejestracji oraz regularnego opłacania abonamentu. Dotyczy to zarówno osób pracujących, jak i emerytów, o ile nie należą do grup objętych ustawowym zwolnieniem. Warto przy tym podkreślić, że samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie daje automatycznie prawa do zwolnienia z opłat RTV, choć wiele osób błędnie tak to interpretuje.

Zwolnienie z opłaty za abonament RTV przysługuje tym, którzy ukończyli 60. rok życia i spełniają kluczowy warunek

Do grona osób zwolnionych z opłacania abonamentu RTV należą m.in. seniorzy po 60. roku życia, którzy pobierają emeryturę, pod warunkiem że jej wysokość nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku. W 2025 roku średnia pensja wyniosła 8903,56 zł, co oznacza, że z opłat zwolnione są osoby otrzymujące świadczenie nie wyższe niż 4451,78 zł. Warto zaznaczyć, że limit ten został niedawno zwiększony – wcześniej obowiązywał niższy próg wynoszący 4090,86 zł.

Aby skorzystać z przysługującego zwolnienia, seniorzy powinni zgłosić się osobiście do placówki Poczty Polskiej, mając przy sobie dowód osobisty oraz dokument z ZUS lub KRUS potwierdzający wysokość emerytury w danym roku kalendarzowym.

Czy renta rodzinna zwalnia z abonamentu RTV?

Co w takim razie z wdowami i wdowcami, którzy zrezygnowali z własnej, niskiej emerytury i wybrali wyższą rentę rodzinną po zmarłym małżonku? W tym przypadku pojawia się pewna wątpliwość. Choć formalnie nadal mają prawo do emerytury, w praktyce otrzymują rentę rodzinną. Problem polega na tym, że świadczenie to nie znajduje się na liście uprawniającej do zwolnienia z abonamentu RTV, co może skutkować utratą tego przywileju.

"Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, iż nawet osoba, która miała ustalone prawo do emerytury, ale pobierała rentę rodzinną po zmarłym małżonku, nie może zostać zwolniona z opłat abonamentowych. Osoba taka musi bowiem przedstawić Poczcie Polskiej także aktualną wysokość swojej emerytury. Zdaniem krajowej rady nie jest jasne, czy osoba, która ma ustalone prawo do emerytury, ale pobiera rentę rodzinną, jest w stanie wykazać aktualną wysokość emerytury" - czytamy w odpowiedzi ministra kultury i dziedzictwa narodowego na zapytanie nr 4949 w sprawie jednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących zwolnienia z opłaty za abonament RTV osób z prawem do emerytury, pobierających rentę rodzinną.

Pobierający rentę rodzinną mogą dostać wezwanie do zapłaty za abonament za 5 lat wstecz

Z powyższego wynika, że wdowy i wdowcy posiadający zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny, którzy nie regulowali opłat abonamentowych, mogą zostać zobowiązani do uiszczenia zaległości nawet za okres do pięciu lat wstecz, według stawek ustalonych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

Stawki opłat za abonament RTV (radio i telewizja) w latach 2020-2025

Rok Opłata za 1 miesiąc Opłata za 12 miesięcy 2025 27,30 zł 327,60 zł 2024 27,30 zł 327,60 zł 2023 27,30 zł 327,60 zł 2022 24,50 zł 294 zł 2021 24,50 zł 294 zł 2020 22,70 zł 272,40 zł

Łączna suma zaległego abonamentu RTV za 5 lat

Zakładając, że okres pięciu lat wstecz obejmuje pełne lata 2021-2025, łączna suma zaległego abonamentu RTV wyniesie 1570,80 zł według rachunku:

327,60 zł (za rok 2025) + 327,60 zł (za rok 2024) + 327,60 zł (za rok 2023) + 294 zł (za rok 2022) + 294 zł (za rok 2021) = 1570,80 zł

Kwota ta może trochę się różnić, jeśli w naliczeniu zaległego abonamentu RTV zostaną uwzględnione miesiące 2026 roku.

Czy urząd skarbowy może zająć wynagrodzenie za abonament RTV?

Jeśli zaległości za abonament RTV nie zostaną uregulowane dobrowolnie, urząd skarbowy ma prawo rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Może ono objąć m.in.:

wynagrodzenie za pracę,

emeryturę,

rentę,

rachunek bankowy,

zwrot nadpłaconego podatku.

Podstawą wszczęcia takiej procedury jest tytuł wykonawczy wystawiony przez Pocztę Polską, który trafia następnie do właściwego urzędu skarbowego. Egzekucja należności odbywa się automatycznie, bez konieczności uzyskania zgody dłużnika. W przypadku świadczeń wypłacanych przez ZUS, takich jak emerytury czy renty, wysokość potrąceń zależy od obowiązujących przepisów określających kwotę wolną od zajęcia.

Czy wdowia renta uprawnia do zwolnienia z abonamentu RTV?

Renta rodzinna po zmarłym małżonku nie została uwzględniona w katalogu świadczeń uprawniających do zwolnienia z opłacania abonamentu RTV. Co więcej, jej pobieranie może skutkować utratą wcześniej przyznanej ulgi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwe jest jednoczesne otrzymywanie własnej emerytury oraz części świadczenia po zmarłym współmałżonku – jedno z nich wypłacane jest w całości, a drugie w wysokości 15%. W praktyce oznacza to, że jeśli wdowa lub wdowiec, który dotychczas korzystał ze zwolnienia ze względu na niską emeryturę (poniżej 4451,78 zł), po doliczeniu tzw. dodatku wdowiego przekroczy ten próg, automatycznie traci prawo do zwolnienia z abonamentu RTV.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Oprócz seniorów po 60. roku życia, którzy mają przyznaną emeryturę nieprzekraczającą 4090,86 zł, z opłat abonamentowych RTV zwolnione są także inne grupy osób, w tym:

osoby, które ukończyły 75 lat,

osoby zaliczone do I grupy inwalidów,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osoby niesłyszące (z całkowitą głuchotą lub obustronnym uszkodzeniem słuchu),

osoby niewidome (o ostrości wzroku nie większej niż 15%),

osoby zarejestrowane jako bezrobotne,

osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne,

osoby korzystające z pomocy społecznej.

Czy będzie zapowiadana likwidacja abonamentu RTV?

Rząd pracuje nad jedną z największych od lat reform rynku medialnego. Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zaprezentowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w grudniu 2025 roku, przewiduje istotne zmiany w sposobie finansowania mediów publicznych. Jednym z kluczowych założeń jest likwidacja abonamentu RTV i zastąpienie go nowym rozwiązaniem obejmującym większość obywateli. Zgodnie z propozycją:

abonament RTV miałby zostać zniesiony od 1 stycznia 2027 roku,

finansowanie mediów publicznych byłoby realizowane bezpośrednio z budżetu państwa,

roczne nakłady na ten cel wyniosłyby co najmniej 2,5 miliarda złotych.

Nie jest jednak przesądzone, czy opłata audiowizualna ostatecznie zostanie wprowadzona. Najnowsze propozycje legislacyjne koncentrują się przede wszystkim na modelu finansowania mediów publicznych bezpośrednio z budżetu państwa.

Podstawa prawna :