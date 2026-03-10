Tym osobom ZUS podzieli 13. emeryturę. Kto dostanie niższe świadczenie?

Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane seniorom raz w roku. Co do zasady wszystkim osobom uprawnionym przysługuje taka sama kwota brutto. W praktyce jednak niektórzy mogą otrzymać niższe świadczenie. Dotyczy to osób pobierających rentę rodzinną, gdy do jednego świadczenia uprawnionych jest kilka osób. W takiej sytuacji trzynasta emerytura jest dzielona między wszystkich beneficjentów. Jak dokładnie wygląda podział tego dodatku i kto w 2026 roku dostanie mniejszą kwotę?

Komu przysługuje trzynasta emerytura w 2026 roku?

Prawo do trzynastej emerytury w 2026 roku przysługuje szerokiej grupie osób korzystających ze świadczeń z funduszu ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z ustawą o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów kluczowym warunkiem jest posiadanie prawa do jednego z określonych świadczeń na dzień 31 marca danego roku. Nie musi to być wyłącznie klasyczna emerytura – trzynastkę otrzymują również osoby pobierające inne świadczenia długoterminowe.

Świadczenie przysługuje m.in. osobom, które:

pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy,

otrzymują rentę rodzinną po zmarłym członku rodziny,

korzystają ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego,

pobierają rentę socjalną,

otrzymują rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4+”,

korzystają z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku?

Trzynasta emerytura jest wypłacana w wysokości równej najniższej emeryturze, która od 1 marca 2026 wynosi 1978,49 zł brutto. Wysokość podstawowego świadczenia nie ma tu znaczenia – wszyscy emeryci i renciści otrzymują identyczną kwotę brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej faktyczna kwota wypłaty zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej i wynosi zazwyczaj od 1563,43 zł do 1625,43 zł netto. Inne zasady obowiązują jednak w przypadku osób pobierających rentę rodzinną.

13. emerytura przysługuje także przy rencie rodzinnej

Osoby otrzymujące rentę rodzinną także mają prawo do trzynastej emerytury. Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy do jednego świadczenia uprawnionych jest kilka osób, na przykład dzieci po zmarłym rodzicu. W takim przypadku dodatkowa emerytura jest dzielona pomiędzy wszystkich beneficjentów renty.

W praktyce oznacza to, że gdy renta rodzinna przysługuje kilku osobom, każda z nich otrzyma tylko część trzynastej emerytury, proporcjonalnie do liczby uprawnionych.

Tym osobom ZUS podzieli 13. emeryturę. Kto dostanie niższe świadczenie?

Renta rodzinna to świadczenie wypłacane po śmierci małżonka, rodzica lub innego członka rodziny. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje je osobom uprawnionym, takim jak wdowa, wdowiec, dzieci czy inni bliscy spełniający określone w przepisach warunki.

Jeżeli renta rodzinna przysługuje tylko jednej osobie, otrzyma ona pełną kwotę trzynastej emerytury, która wynosi 1978,49 zł brutto.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest kilka osób. Wtedy dodatkowe świadczenie dzielone jest między wszystkich beneficjentów. Przykładowo:

gdy renta przysługuje dwóm osobom, każda z nich otrzyma po 989,25 zł brutto,

gdy uprawnione są trzy osoby, każdej przypadnie po 659,50 zł brutto,

gdy uprawnione są cztery osoby, każda z nich otrzyma po 494,62 zł brutto.

Taki sposób podziału wynika z tego, że renta rodzinna traktowana jest jako jedno wspólne świadczenie, a nie oddzielne świadczenie dla każdej osoby.

Tym osobom ZUS podzieli 13. emeryturę – przykłady

Jak podział 13. emerytury wygląda w praktyce?

Przykład 1 Pani Jolanta i jej syn otrzymują rentę rodzinną po zmarłym mężu pani Jolanty. Świadczenie wynosi 90 proc. świadczenia zmarłego i jest dzielone po równo między dwie osoby. Zarówno pani Jolanta jak i jej syn są uprawnieni do otrzymania 13. emerytury. Trzynastka wypłacana jest w pełnej kwocie i również jest dzielona po równo pomiędzy dwie osoby, dlatego każde z nich otrzyma 50 proc. świadczenia, czyli około 989,25 zł brutto.

Przykład 2 Pani Anna i jej dwie siostry otrzymują rentę rodzinną po zmarłej mamie. Świadczenie wynosi 95 proc. świadczenia zmarłej i jest dzielone po równo między trzy osoby. Zarówno pani Anna jak i jej siostry są uprawnione do otrzymania 13. Emerytury. Trzynastka wypłacana jest w pełnej kwocie i również jest dzielona po równo pomiędzy trzy osoby, dlatego każda z pań otrzyma 1/3 świadczenia, czyli około 659,50 zł brutto.

Czy trzeba składać wniosek o 13. emeryturę?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne jest przyznawane z urzędu, bez konieczności składania wniosku przez osoby uprawnione. Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inna właściwa instytucja wypłaca tzw. trzynastkę automatycznie wraz z podstawowym świadczeniem.