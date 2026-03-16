Od 1 stycznia 2026 roku wzrosły opłaty za abonament RTV

Od 1 stycznia 2026 roku wprowadzono nowe stawki abonamentu RTV. Miesięczna opłata za odbiornik radiowy wynosi 9,50 zł, czyli o 0,80 zł więcej niż poprzednio (8,70 zł). W przypadku odbiornika telewizyjnego lub zestawu radiowo-telewizyjnego miesięczna opłata wzrosła do 30,50 zł z 27,30 zł, co oznacza podwyżkę o 3,20 zł. Przy comiesięcznym regulowaniu należności roczny koszt wynosi zatem 114 zł za radio oraz 366 zł za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Wciąż obowiązują zniżki przy opłacaniu abonamentu z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc:

3,0% miesięcznej opłaty przy wpłacie za dwa miesiące,

4,0% przy wpłacie za trzy miesiące,

5,0% przy wpłacie za sześć miesięcy,

10,0% przy wpłacie za cały rok kalendarzowy.

Dotyczy to zarówno abonamentu za radio, jak i za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny.

Abonament RTV w 2026 roku po zniżkach

Tak przedstawiają się opłaty abonamentu RTV na 2026 rok po uwzględnieniu rabatów za wcześniejszą płatność. Osoby, które zdecydują się uregulować należność z góry – na kilka miesięcy lub za cały rok – zapłacą mniej niż przy comiesięcznych wpłatach. Na przykład roczna opłata za radio będzie niższa niż suma dwunastu pojedynczych miesięcznych wpłat.

Okres Abonament radiowy w 2026 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku 2 m-ce 18,40 zł 59,20 zł 3 m-ce 27,40 zł 87,80 zł 4 m-ce 36,90 zł 118,30 zł 5 m-cy 45,80 zł 147,00 zł 6 m-cy 54,10 zł 173,80 zł 7 m-cy 63,60 zł 204,30 zł 8 m-cy 72,50 zł 233,00 zł 9 m-cy 81,50 zł 261,60 zł 10 m-cy 91,00 zł 292,10 zł 11 m-cy 99,90 zł 320,80 zł 12 m-cy 102,60 zł 329,40 zł

Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV w 2026 roku

Niektóre osoby, które posiadają określone uprawnienia, mogą być całkowicie zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Aby skorzystać z tej ulgi, trzeba w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie oraz wypełnić stosowne oświadczenie. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym dopełniono wszystkich formalności.

Z opłat abonamentowych mogą być zwolnione m.in.:

osoby, wobec których stwierdzono: zaliczenie do I grupy inwalidów, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności lub trwałą bądź czasową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym;

osoby, które ukończyły 75. rok życia;

osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy;

osoby niesłyszące z całkowitą głuchotą lub obustronnym uszkodzeniem słuchu (na częstotliwości 2000 Hz przy natężeniu od 80 dB);

osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;

osoby po 60. roku życia, posiadające emeryturę nieprzekraczającą 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS;

osoby korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zarejestrowane jako bezrobotne lub posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;

osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W 2026 roku więcej seniorów zwolnionych z opłacania abonamentu RTV

W 2026 roku liczba osób uprawnionych do całkowitego zwolnienia z opłaty abonamentowej wzrosła, co wynika z automatycznego podwyższenia progu dochodowego. Z ulgi mogą skorzystać osoby po 60. roku życia, które mają przyznaną emeryturę nieprzekraczającą 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dla porównania, w 2025 roku zwolnienie przysługiwało osobom z emeryturą do 4090,86 zł brutto, czyli do połowy przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku (8181,72 zł brutto). W 2026 roku limit został podwyższony – Prezes GUS poinformował 9 lutego, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2025 roku wyniosło 8903,56 zł, co oznacza, że zwolnienie obejmuje emerytów, których świadczenie nie przekracza 4451,78 zł.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty za abonament RTV w 2026 roku?

Sposób uzyskania zwolnienia z abonamentu RTV zależy od grupy, do której należy osoba uprawniona. Najprościej mają seniorzy, którzy ukończyli 75 lat – w ich przypadku ulga przysługuje automatycznie i nie wymaga składania żadnych dokumentów. Pozostali uprawnieni muszą udać się do placówki Poczty Polskiej, złożyć odpowiednie oświadczenie oraz przedstawić dokument potwierdzający prawo do zwolnienia.

Ulga zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono wszystkich formalności, czyli po złożeniu oświadczenia i okazaniu wymaganych dokumentów w placówce Poczty Polskiej.

Jakie dokumenty należy przedstawić, by uzyskać zwolnienie z opłacania abonamentu RTV?

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do bycia nieobjętym obowiązkiem zależą od powodu zwolnienia z opłaty. Są to:

Powód zwolnienia Wymagane dokumenty Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy Orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję Ukończenie 75. roku życia Brak – zwolnienie przysługuje automatycznie Pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub renty socjalnej Decyzja właściwego organu (świadczenia rodzinne) albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS (lub innego organu emerytalno-rentowego). Głuchota lub obustronne uszkodzenie słuchu Orzeczenie właściwego organu albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające parametry Ostrość wzroku do 15% Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku lub orzeczenie stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość nie przekracza 15%) lub zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające parametry Pobieranie emerytury nie wyższej niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni Dowód osobisty oraz decyzja ZUS (albo innego organu emerytalno-rentowego) o wysokości emerytury w danym roku Spełnianie kryteriów dochodowych określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych Zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych Korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej Decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego Posiadanie statusu bezrobotnego Zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego Pobieranie zasiłku przedemerytalnego Decyzja ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego Pobieranie zasiłku dla opiekuna Decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych

Ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Nieuiszczenie abonamentu RTV może skutkować nałożeniem kary finansowej w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty. W 2026 roku oznacza to, że grzywna wynosi:

285 zł przy korzystaniu wyłącznie z odbiornika radiowego,

915 zł w przypadku posiadania zarówno radia, jak i telewizora.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty, osoba zalegająca ma 7 dni na uregulowanie należności lub okazanie dokumentów potwierdzających prawo do ustawowego zwolnienia z abonamentu.

Podstawa prawna :