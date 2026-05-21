Nawet 144 tys. zł na modernizację domu bez względu na dochody. Właściciele nieruchomości mogą wnioskować o wsparcie z PFRON

Justyna KlupaZ wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu", a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie.
dzisiaj, 20:22
OzN mogą ubiegać się o dofinansowanie remontu z PFRON
W 2026 roku PFRON nadal rozdaje pieniądze na dostosowanie mieszkań do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Maksymalna kwota wsparcia przekracza barierę 144 tysięcy złotych. Co najlepsze – dochody nie mają znaczenia. Sprawdź, jak odebrać te środki i jakich błędów unikać, żeby urzędnicy nie odrzucili wniosku.

PFRON płaci za remont domu. Ogromne wsparcie dla portfela bez względu na Twoje zarobki

Remont mieszkania to duży wydatek. Na szczęście niektórzy mogą liczyć na wsparcie – z pomocą przychodzi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który dofinansuje modernizację domów osób z niepełnosprawnością i weźmie na siebie większość wydatków. Warto też wiedzieć, że nie ma tutaj kryterium dochodowego.

Przelew pokryje niemal cały rachunek. Zobacz, ile wynosi wkład własny

Zasady przyznawania dofinansowania są korzystne dla beneficjentów. Konieczny jest jednak minimalny wkład własny. PFRON bierze na siebie do 95% wydatków. Są też pewne ograniczenia. Maksymalny pułap wsparcia jest powiązany ze wskaźnikami makroekonomicznymi i wynosi 15-krotność średniej krajowej. Przy obecnym odczycie GUS górna granica dotacji to aż 144 782,85 zł. Trzeba mieć jednak świadomość, że najczęściej wysokość dofinansowania wynosi kilkanaście, czasem kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W PFRON dla osób niepełnosprawnych system punktowy: Np. 10 punktów więcej do wniosku. Tak jest przy samochodach dla niepełnosprawnych

Zapomnij o zwykłym odświeżeniu ścian. Na te konkretne zmiany PFRON da pieniądze

PFRON podchodzi rygorystycznie do oceny wniosków – pieniądze na remont nie mogą zostać przeznaczone na odświeżenie ścian czy zmianę aranżacji według najnowszych trendów wnętrzarskich. Zgodnie z celem programu, wsparcie można wykorzystać wyłącznie na działania, które ułatwią codzienne funkcjonowanie i zlikwidują bariery architektoniczne.

Gdzie i na co można wykorzystać dotację?

  • Bezpieczna łazienka: Demontaż starej wanny, montaż nowoczesnej kabiny typu walk-in (bez brodzika) lub prysznica ze specjalnym siedziskiem, instalacja atestowanych uchwytów i poręczy.
  • Swobodne poruszanie się po domu: Całkowite usunięcie progów, poszerzenie otworów drzwiowych, zmiana układu funkcjonalnego pokoi tak, aby ułatwić manewrowanie wózkiem.
  • Dostęp do budynku i komunikacja: Budowa profesjonalnych podjazdów, ramp oraz montaż nowoczesnych platform czy wind krzesełkowych.
Bezterminowe orzeczenie o niepełnosprawności 2025. Kto może je dostać?

Finansowe pułapki. Za co fundusz nie zapłaci?

Pomieszczenie

Na co dofinansowanie

Za to zapłacisz sam

Łazienka

Specjalistyczna toaleta, poręcze, prysznic

Wymiana kafelków ze względów estetycznych

Kuchnia

Obniżenie blatów roboczych

Sprzęt AGD

Komunikacja

Likwidacja progów, szersze ościeżnice, rampy

Malowanie ścian

Trzy proste warunki. Kto ma prawo do darmowej remontu domu?

Nie wszyscy otrzymają dofinansowanie. Trzeba spełnić łącznie trzy kryteria formalne:

  • Posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Mieć realne i udokumentowane problemy z poruszaniem się.
  • Dysponować tytułem prawnym do lokalu (własność, spółdzielcze prawo do lokalu, najem).

Ważne: Jeśli mieszkanie jest wynajmowane, do dokumentów należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości na przeprowadzenie rewolucji budowlanej.

Gdzie szukać pieniędzy i jakie dokumenty przygotować?

Środki z PFRON dystrybuowane są na poziomie lokalnym – w PCPR (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie), MOPS lub MOPR. Przed złożeniem wniosku warto skompletować dokumenty. Zazwyczaj wymaga się:

  • Kopii orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Potwierdzenia prawa do mieszkania/domu.
  • Profesjonalnego kosztorysu planowanych prac.
  • Dokumentacji medycznej wskazującej na konieczność zmian.
  • Oświadczenia o dochodach i liczbie osób w gospodarstwie domowym (informacyjnie).

Jeden błąd na starcie i koniec z dofinansowaniem. Czego nie robić przed podpisaniem umowy

PFRON nie refunduje wydatków poniesionych wstecz. Dlatego trzeba zachować kolejność działań i ewentualne prace rozpocząć po zielonym świetle z urzędu.

Ścieżka od pomysłu do przelewu (Krok po kroku):

  1. Stworzenie planu zmian i przygotowanie wyceny (kosztorysu).
  2. Złożenie kompletu dokumentów w PCPR/MOPS.
  3. Weryfikacja wniosku i oczekiwanie na zielone światło.
  4. Podpisanie oficjalnej umowy o dofinansowanie.
  5. Wejście ekipy remontowej i realizacja prac.
  6. Przedstawienie faktur imiennych oraz odbiór techniczny urzędników.
  7. Wypłata przyznanych środków na konto.

