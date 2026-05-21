ZUS płaci 690 zł bez względu na dochody. Kto ma szansę na mało znany dodatek?

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie przyznawane na podstawie art. 76 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje osobie pobierającej rentę rodzinną, która straciła oboje rodziców lub której matka nie żyje, a ojciec był nieznany w chwili narodzin albo nie potwierdzono jego śmierci.

Świadczenie wypłacane jest wyłącznie przez okres pobierania renty rodzinnej. Aby zachować do niego prawo, należy kontynuować naukę – zasadniczo do ukończenia 25. roku życia. Wyjątek dotyczy osób, które przed ukończeniem 16 lat lub w trakcie nauki stały się całkowicie niezdolne do pracy. W takich przypadkach renta rodzinna oraz związany z nią dodatek mogą być wypłacane bez ograniczenia wieku. Jeśli natomiast 25. urodziny przypadają podczas ostatniego roku studiów, świadczenie przysługuje do zakończenia roku akademickiego.

Obecnie, od 1 marca 2026 roku, dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 689,17 zł miesięcznie. Jego wysokość jest co roku zwiększana zgodnie z zasadami waloryzacji emerytur i rent, a podwyżka następuje w miesiącu przeprowadzania waloryzacji.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzacja świadczeń odbywa się corocznie 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia oraz podstawy jego wymiaru przez ustalony wskaźnik waloryzacji. Uwzględnia on średnioroczny poziom inflacji z poprzedniego roku oraz co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Następnej podwyżki dodatku dla sieroty zupełnej można spodziewać się 1 marca 2027 roku.

Wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który odpowiada za wypłatę tego świadczenia. Formularz powinien zawierać dane dziecka, informacje o rodzicach oraz dokumenty potwierdzające prawo do dodatku. Dokumenty można dostarczyć osobiście do placówki ZUS, za pośrednictwem pełnomocnika lub przesłać pocztą.

Do wniosku należy dołączyć przede wszystkim dokumenty potwierdzające śmierć rodziców, czyli akty zgonu albo inne urzędowe zaświadczenia. Jeśli ojciec nie został wpisany do aktu urodzenia dziecka, konieczne jest przedstawienie aktu urodzenia bez danych ojca oraz dokumentu potwierdzającego śmierć matki. W zależności od sytuacji ZUS może wymagać m.in.:

aktów zgonu obojga rodziców,

aktu urodzenia dziecka wraz z dokumentem potwierdzającym datę śmierci matki.

Po złożeniu pełnej dokumentacji sprawę rozpatruje właściwy oddział ZUS zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy albo jednostka wskazana przez Prezesa ZUS. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od momentu wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Termin ten zależy przede wszystkim od kompletności i poprawności dokumentów.

W przypadku decyzji odmownej można złożyć odwołanie – pisemnie lub ustnie do protokołu w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Sprawa trafia następnie do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie należy wnieść w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat, dlatego wnioskodawca nie ponosi kosztów sądowych.

Kto może ubiegać się o rentę rodzinną – świadczenie, którego otrzymywanie jest kluczowym warunkiem uzyskania dodatku dla sieroty zupełnej

Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej, trzeba najpierw mieć prawo do renty rodzinnej. Przysługuje ona członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci:

miała ustalone prawo do emerytury lub spełniała warunki do jej uzyskania,

pobierała emeryturę pomostową,

otrzymywała rentę z tytułu niezdolności do pracy bądź spełniała kryteria do jej przyznania,

korzystała z zasiłku przedemerytalnego,

pobierała świadczenie przedemerytalne,

była uprawniona do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

O rentę rodzinną mogą ubiegać się:

1. Dzieci własne, dzieci małżonka oraz dzieci przysposobione:

do 16. roku życia,

do 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę (gdy 25. urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, renta przysługuje do końca roku akademickiego),

bez względu na wiek, jeśli przed ukończeniem 16 lat lub w trakcie nauki przed 25. rokiem życia stały się całkowicie niezdolne do pracy.

2. Wnuki i rodzeństwo, pod warunkiem że zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej rok przed śmiercią ubezpieczonego i przed osiągnięciem pełnoletności.

3. Inne dzieci, które były wychowywane i utrzymywane przez zmarłego przez minimum rok przed jego śmiercią, o ile nie przebywały w rodzinie zastępczej ani rodzinnym domu dziecka.

4. Małżonek (wdowa lub wdowiec) pozostający ze zmarłym we wspólności małżeńskiej, jeśli:

w chwili śmierci współmałżonka miał ukończone 50 lat lub był niezdolny do pracy,

wychowuje dziecko, wnuka lub rodzeństwo zmarłego uprawnione do renty rodzinnej (do 16 lat, a w przypadku kontynuowania nauki – do 18 lat),

opiekuje się dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy lub do samodzielnej egzystencji,

ukończył 50 lat lub stał się niezdolny do pracy w ciągu 5 lat od śmierci współmałżonka albo od zakończenia wychowywania uprawnionych dzieci.

Ile wynosi renta rodzinna w 2026 roku – świadczenie niezbędne do uzyskania dodatkowych 689,17 zł z ZUS?

Wysokość renty rodzinnej uzależniona jest od liczby osób uprawnionych do jej pobierania i wynosi:

85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (np. emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) – gdy do świadczenia uprawniona jest jedna osoba,

(np. emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) – gdy do świadczenia uprawniona jest jedna osoba, 90 proc. świadczenia zmarłego – jeśli prawo do renty rodzinnej mają dwie osoby,

– jeśli prawo do renty rodzinnej mają dwie osoby, 95 proc. świadczenia zmarłego – w przypadku trzech lub większej liczby uprawnionych.

Łączna wysokość renty rodzinnej nie może być niższa niż 1978,49 zł, czyli minimalna kwota obowiązująca od 1 marca 2025 roku. Warto pamiętać, że renta rodzinna, podobnie jak inne świadczenia emerytalno-rentowe, podlega corocznej waloryzacji, dlatego jej najniższa wysokość zostanie ponownie zwiększona od 1 marca 2027 roku.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do renty rodzinnej.

Oznacza to, że podstawowym warunkiem jego otrzymania jest faktyczne pobieranie renty rodzinnej. Dodatek ten nie może być przyznany samodzielnie – stanowi wyłącznie uzupełnienie renty rodzinnej wypłacanej przez ZUS i nie jest dodatkiem do renty socjalnej.

Samo posiadanie uprawnień do renty rodzinnej lub możliwość jej uzyskania nie wystarcza. Świadczenie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy renta rodzinna jest realnie wypłacana. Możliwe jest natomiast jednoczesne pobieranie renty rodzinnej i renty socjalnej, jednak w takim przypadku renta socjalna jest odpowiednio pomniejszana, tak aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jednocześnie renta socjalna po obniżeniu nie może spaść poniżej 10% tej kwoty minimalnej. Jeśli natomiast sama renta rodzinna przekroczy wspomniany limit 300%, renta socjalna nie przysługuje w ogóle.

Podstawa prawna :