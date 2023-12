Kiedy przysługuje ulga na internet w rozliczeniu rocznym?

Ulga na internet w zeznaniu rocznym przysługuje jedynie przez dwa bezpośrednio po sobie następujące lata podatkowe. Oznacza to, że jeśli podatnik nie rozliczy w 2024 roku (w rozliczeniu za rok 2023) tej ulgi, a zrobił to po raz pierwszy w deklaracji za 2022 rok – odliczenie to mu przepadnie.

Rozliczając podatek w 2023 roku, można odliczyć ulgę na internet po raz pierwszy lub drugi, jeśli skorzystano z niej w roku 2022.

Komu przysługuje ulga?

Ulga na internet przysługuje tym podatnikom, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym. Ponadto należy ponieść w danym roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem internetu oraz nie korzystać z ulgi w poprzednich latach (z wyjątkiem roku 2022, jeśli wówczas rozliczenie miało miejsce po raz pierwszy).

Nie jest tutaj istotne miejsce, w którym używa się internetu, oraz jego formy. Równie dobrze z ulgi mogą skorzystać zarówno osoby ze stałym łączem, jak i korzystający z niego mobilnie.

Nie można jednak odliczać od podatku zakupów związanych ze sprzętem lub serwisowaniem łącza, a także opłaty aktywacyjnej.

Jak odliczyć ulgę na internet od podatku?

Ulgę na internet odlicza się w rocznym zeznaniu podatkowym od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub też przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli podatnik rozlicza się od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, nie można odliczyć od dochodu rachunków za internet, jeśli wrzuca się go w koszty uzyskania przychodów lub zostały one odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Nie korzysta się z ulgi także, jeśli wydatki za korzystanie z sieci zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Z kolei w przypadku odliczenia ulgi na internet od przychodu, kiedy podatnik opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie może skorzystać z odliczenia, jeśli wydatki na internet zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jak odliczyć ulgę na internet w rocznym zeznaniu podatkowym?

Ulga ta jest limitowana. Można odliczyć rachunki z całego roku podatkowego, jednak nie mogą one przekroczyć 760 zł. Jest to limit na osobę, w przypadku rozliczenia z małżonkiem przysługuje on osobno zarówno mężowi, jak i żonie.

Co istotne, jeśli w ciągu roku podatkowego wydatki na internet były mniejsze niż 760 zł, to pozostała kwota limitu nie przechodzi na następny rok podatkowy.

Jakie dokumenty są potrzebne do skorzystania z ulgi na internet?

Aby skorzystać z ulgi na internet, należy mieć dokumenty, które potwierdzają, że wydatek na internet został poniesiony. Zawierać one muszą:

dane kupującego i sprzedającego usługę;

rodzaj usługi;

kwotę zapłaty.

Zazwyczaj są to więc faktury lub rachunki, a także każdy inny dokument, który zawiera wspomniane informacje.

Co istotne, dokumenty te powinny zawierać informację o tym, że wpłaty zostały dokonane. Jeżeli tak nie jest, konieczne są również potwierdzenia przelewów, przekazy pocztowe i inne dowody wpłaty.