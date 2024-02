Krwiodawcy mogą otrzymać rekompensatę za przekazaną krew. Stanowi to niewątpliwie zachętę do tego, by być dawcą, ale też jest wyrazem wdzięczności dla osób, które są już aktywnymi dawcami. W deklaracji rocznej PIT można odliczyć ulgę dla krwiodawcy od podatku, jeśli w rozliczanym roku oddało się bezpłatnie krew lub jej składniki. Kto może skorzystać z ulgi, ile ona wynosi i jaki jest jej limit?