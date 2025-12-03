Dlaczego trzeba wymienić uszkodzone pieniądze?

Sklepy i punkty usługowe nie akceptują zniszczonych lub nieczytelnych banknotów i monet. Takie pieniądze nie spełniają wymogów, które dopuszczają je do normalnego obiegu. Jeśli masz zniszczony banknot, musisz go wymienić na nowy, aby ponownie pełnił funkcję pełnoprawnego środka płatniczego.

Jak wymienić uszkodzone banknoty i monety?

Wymiany dokonasz w wybranych oddziałach Narodowego Banku Polskiego (NBP) lub w oddziałach banków komercyjnych, które współpracują z NBP. Zanieś uszkodzony polski banknot lub monetę do wybranego oddziału. Złóż wniosek o wymianę uszkodzonej waluty na nienaruszoną.

Wymagania NBP dotyczące wymiany

NBP wymieni uszkodzony banknot pod warunkiem, że:

Zachowasz większość oryginalnego banknotu.

Oryginalny egzemplarz jest kompletny.

Jeśli banknot jest bardzo uszkodzony, co utrudnia identyfikację jego wartości, bank może przeprowadzić dodatkowe badania. Z uszkodzonymi monetami postępuj tak samo - wymień je w oddziałach NBP lub współpracujących bankach komercyjnych.

Kiedy bank nie wymieni pieniędzy?

Wymiana uszkodzonych pieniędzy nie zawsze się udaje. NBP nie dokona wymiany i nie zwróci Ci pieniędzy, jeśli:

Zachowało się mniej niż 45 proc. powierzchni banknotu w jednym kawałku.

Przyniosłeś do banku tylko fragment monety (np. sam pierścień lub sam rdzeń).

Jeśli NBP nie wymieni pieniędzy, a Ty w ciągu 6 miesięcy nie zgłosisz się po przesłane fragmenty, bank zniszczy je.