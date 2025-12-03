Dlaczego trzeba wymienić uszkodzone pieniądze?

Sklepy i punkty usługowe nie akceptują zniszczonych lub nieczytelnych banknotów i monet. Takie pieniądze nie spełniają wymogów, które dopuszczają je do normalnego obiegu. Jeśli masz zniszczony banknot, musisz go wymienić na nowy, aby ponownie pełnił funkcję pełnoprawnego środka płatniczego.

Tymi banknotami i monetami już nie zapłacisz. NBP jasno wskazuje, co robić

Jak wymienić uszkodzone banknoty i monety?

Wymiany dokonasz w wybranych oddziałach Narodowego Banku Polskiego (NBP) lub w oddziałach banków komercyjnych, które współpracują z NBP. Zanieś uszkodzony polski banknot lub monetę do wybranego oddziału. Złóż wniosek o wymianę uszkodzonej waluty na nienaruszoną.

Wymagania NBP dotyczące wymiany

NBP wymieni uszkodzony banknot pod warunkiem, że:

  • Zachowasz większość oryginalnego banknotu.
  • Oryginalny egzemplarz jest kompletny.

Jeśli banknot jest bardzo uszkodzony, co utrudnia identyfikację jego wartości, bank może przeprowadzić dodatkowe badania. Z uszkodzonymi monetami postępuj tak samo - wymień je w oddziałach NBP lub współpracujących bankach komercyjnych.

Kiedy bank nie wymieni pieniędzy?

Wymiana uszkodzonych pieniędzy nie zawsze się udaje. NBP nie dokona wymiany i nie zwróci Ci pieniędzy, jeśli:

  • Zachowało się mniej niż 45 proc. powierzchni banknotu w jednym kawałku.
  • Przyniosłeś do banku tylko fragment monety (np. sam pierścień lub sam rdzeń).

Jeśli NBP nie wymieni pieniędzy, a Ty w ciągu 6 miesięcy nie zgłosisz się po przesłane fragmenty, bank zniszczy je.