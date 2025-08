W Niemczech wprowadzany jest nowy podatek, który może odczuć każdy obywatel. Chodzi o Wassercent, czyli opłatę za pobór wody z naturalnych źródeł, takich jak rzeki, jeziora czy wody gruntowe. Choć w niektórych landach obowiązuje już od kilku lat, teraz na wprowadzenie podatku zdecydowała się także Bawaria. Nowe przepisy wejdą tam w życie 1 lipca 2026 roku.

Wassercent to podatek ekologiczny mający na celu skłonienie użytkowników do bardziej odpowiedzialnego korzystania z zasobów wodnych. W teorii obciąża on wszystkie podmioty, które pobierają wodę z naturalnych źródeł, niezależnie od tego, czy są to osoby prywatne, rolnicy czy duże firmy.

W Bawarii ustalono, że pierwsze 5 000 m³ wody rocznie pobierane przez danego użytkownika będzie zwolnione z opłaty. Dotyczy to m.in.:

rolników,

przedsiębiorstw,

samorządów,

niektórych instytucji publicznych.

Dopiero po przekroczeniu tego limitu naliczana będzie stawka: 0,10 euro za każdy kolejny m³ wody (czyli 10 centów za 1 000 litrów). Zwykli mieszkańcy zazwyczaj nie pobierają wody samodzielnie (np. ze studni głębinowych), tylko korzystają z usług dostawców – wodociągów. To właśnie dostawcy wody będą obciążeni podatkiem, a oni najczęściej przeniosą koszt na odbiorców w formie wyższych rachunków.

Według wyliczeń KA Insider, gospodarstwa czteroosobowe w Bawarii zapłacą średnio około 20 euro rocznie, czyli 5 euro na osobę. Dla wielu kwota nie wydaje się wysoka, jednak to kolejny sygnał rosnących kosztów życia. Zwłaszcza że opłata może być w przyszłości podwyższona.

Warto podkreślić, że nowy podatek nie obejmie:

zużycia wody do celów gaśniczych,

pojenia zwierząt,

instalacji chłodzących w przemyśle,

produkcji energii odnawialnej.

Zdaniem rządu Bawarii podatek ma charakter proekologiczny i solidarnościowy. Celem jest nie tylko ochrona zasobów wodnych, ale też pozyskanie środków na niezbędne inwestycje w infrastrukturę wodociągową.

Planowane inwestycje obejmują:

modernizację przestarzałych sieci wodociągowych,

poprawę jakości wód powierzchniowych,

rozwój retencji i zrównoważonego gospodarowania wodą.

W samej Bawarii wpływy z podatku mają wynosić około 80 milionów euro rocznie. Środki mają być przeznaczone wyłącznie na projekty związane z gospodarką wodną i ochroną klimatu.

Choć wprowadzenie Wassercentma na celu ochronę zasobów naturalnych, coraz więcej ekspertów i organizacji ekologicznychwyraża wątpliwości co do jego skuteczności i sprawiedliwości. Krytyka skupia się przede wszystkim na trzech kluczowych kwestiach:

wysoka granica zwolnienia z opłaty (5 000 m³ rocznie) – zdaniem wielu zbyt łagodna dla dużych firm, które zużywają najwięcej wody.

(5 000 m³ rocznie) – zdaniem wielu zbyt łagodna dla dużych firm, które zużywają najwięcej wody. brak wymogu stosowania wodomierzy – co oznacza, że zużycie będzie ustalane na podstawie deklaracji użytkowników lub urzędowych założeń, a nie faktycznych pomiarów.

– co oznacza, że zużycie będzie ustalane na podstawie deklaracji użytkowników lub urzędowych założeń, a nie faktycznych pomiarów. szerokie wyłączenia dla przemysłu i rolnictwa – mimo że to właśnie te sektory są największymi konsumentami wody.

Krytycy pomysłu uważają, że bez rzeczywistego monitoringu i odpowiedniego obciążenia największych użytkowników, podatek może nie przynieść oczekiwanych efektów ekologicznych, a zamiast tego stać się kolejnym narzędziem, którego ciężar odczują przede wszystkim gospodarstwa domowe.