Chorujący na cukrzycę w 2026 roku będą mogli ubiegać się o specjalny dodatek – zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że także osoby chorujące na cukrzycę mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny. Aby go otrzymać, konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Uzyskuje się je poprzez złożenie wniosku do właściwego dla miejsca zamieszkania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (miejskiego lub) powiatowego. Dokument ten ma kluczowe znaczenie, ponieważ to na jego podstawie przyznawane jest świadczenie, które może realnie ułatwić codzienne funkcjonowanie osobom zmagającym się z cukrzycą.
Orzeczenie o niepełnosprawności nie przysługuje z automatu każdej osobie chorującej na cukrzycę. Jego przyznanie zależy od rodzaju choroby, stosowanej terapii, ewentualnych powikłań oraz tego, w jakim stopniu cukrzyca wpływa na codzienne funkcjonowanie.
W przypadku cukrzycy typu 1 część lekarzy orzekających uznaje, że już sama konieczność stałego podawania insuliny ogranicza zdolność do pracy. Z tego powodu umiarkowany stopień niepełnosprawności może być przyznany nawet wtedy, gdy nie występują trwałe powikłania, o ile osoba chora udokumentuje ciężkie epizody hipoglikemii lub kwasicy ketonowej. Gdy jednak rozwijają się przewlekłe następstwa choroby, takie jak:
- nefropatia,
- retinopatia,
- neuropatia,
- choroba niedokrwienna serca,
- amputacje,
wówczas możliwe jest przyznanie znacznego stopnia niepełnosprawności, ponieważ pacjent wymaga stałego wsparcia i nie jest w stanie wykonywać pracy na otwartym rynku.
W przypadku cukrzycy typu 2 najczęściej przyznawany jest lekki stopień niepełnosprawności, ponieważ leczenie oparte na diecie i lekach doustnych zwykle nie wskazuje na konieczność ciągłej opieki. Umiarkowany lub znaczny stopień może zostać orzeczony głównie u osób, u których doszło do poważnych i trwałych powikłań narządowych, takich jak:
- niewydolność nerek,
- choroba wieńcowa,
- przebyty udar,
- amputacje.
Ważne
Niepełnosprawność w stopniu lekkim oraz niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym u osób, u których powstała ona po ukończeniu 21. roku życia, nie uprawniają do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego.
Chorujący na cukrzycę, aby otrzymać w 2026 roku dodatek dla cukrzyków, muszą złożyć wniosek
Aby osoby chorujące na cukrzycę mogły otrzymać w 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny, muszą przejść całą procedurę formalną, której kluczowym elementem jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. To właśnie od decyzji komisji zależy, czy świadczenie zostanie przyznane. Najpierw konieczne jest zebranie pełnej dokumentacji medycznej potwierdzającej przebieg choroby, sposób leczenia oraz ewentualną konieczność stałej pomocy. Następnie składa się wniosek o orzeczenie w powiatowym lub miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności i uczestniczy w posiedzeniu komisji, podczas którego oceniane są codzienne trudności, ryzyko nagłych epizodów (jak hipoglikemie) oraz potrzeba opieki. Dopiero po otrzymaniu decyzji można złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub miasta. Świadczenie zostanie przyznane po wydaniu decyzji przez urząd, zwykle w terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji, wydanie decyzji o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego może przedłużyć się do 2 miesięcy.
Tym chorującym na cukrzycę w 2026 dodatek dla cukrzyków nie będzie przysługiwał
Poza osobami z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, a także z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność ta powstała po ukończeniu 21. roku życia, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje także (i nie będzie przysługiwał w 2026 roku):
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
- osobie, której członkom rodziny za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Ważne
Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to odrębne świadczenia, których nie można pobierać w tym samym czasie. Różnią się między innymi instytucją odpowiedzialną za wypłatę (dodatek wypłaca ZUS, a zasiłek – gmina), zasadami przyznawania (dodatek przysługuje emerytom i rencistom, natomiast zasiłek osobom z niepełnosprawnością spoza tego grona) oraz wysokością – dodatek jest zazwyczaj wyższy i podlega corocznej waloryzacji.
Ile wyniesie dodatek dla cukrzyków w 2026 roku?
Od 1 listopada 2019 roku obowiązuje stawka 215,84 zł miesięcznie i taka kwota prawdopodobnie będzie też przysługiwała w 2026 roku, ponieważ świadczenia rodzinne nie podlegają corocznej waloryzacji, a weryfikacji co 3 lata. Kolejna weryfikacja przewidziana jest na rok 2027, jednak nie jest ona równoznaczna z podwyżką świadczeń. Podczas ostatniej weryfikacji, która miała miejsce w 2024 roku, wysokość świadczeń rodzinnych nie została podniesiona.
Jak poinformowała wiceszefowa resortu rodziny Aleksandra Gajewska w odpowiedzi na interpelację poselską nr 10352 w sprawie niskiej kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, aktualnie nie trwają żadne działania legislacyjne zmierzające do modyfikacji przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie zasad ustalania i podwyższania wysokości świadczeń, w tym także zasiłku pielęgnacyjnego.
Specjalny dodatek dla chorujących na cukrzycę bez kryterium dochodowego w 2026 roku
Zasiłek pielęgnacyjny, mimo że wypłacany przez MOPS lub GOPS, jest zasiłkiem przysługującym z tytułu niepełnosprawności, a nie – trudnej sytuacji materialnej, w związku z czym nie dotyczą go kryteria dochodowe przewidziane dla innych świadczeń rodzinnych. Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany bez względu na dochód i na takich samych warunkach przysługuje osobom o wysokich zarobkach, jak i tym, które dochodów nie mają w ogóle.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2024 poz. 1238)
