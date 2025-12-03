Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;

osobie, która ukończyła 75 lat.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że także osoby chorujące na cukrzycę mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny. Aby go otrzymać, konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Uzyskuje się je poprzez złożenie wniosku do właściwego dla miejsca zamieszkania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (miejskiego lub) powiatowego. Dokument ten ma kluczowe znaczenie, ponieważ to na jego podstawie przyznawane jest świadczenie, które może realnie ułatwić codzienne funkcjonowanie osobom zmagającym się z cukrzycą.

Orzeczenie o niepełnosprawności nie przysługuje z automatu każdej osobie chorującej na cukrzycę. Jego przyznanie zależy od rodzaju choroby, stosowanej terapii, ewentualnych powikłań oraz tego, w jakim stopniu cukrzyca wpływa na codzienne funkcjonowanie.

W przypadku cukrzycy typu 1 część lekarzy orzekających uznaje, że już sama konieczność stałego podawania insuliny ogranicza zdolność do pracy. Z tego powodu umiarkowany stopień niepełnosprawności może być przyznany nawet wtedy, gdy nie występują trwałe powikłania, o ile osoba chora udokumentuje ciężkie epizody hipoglikemii lub kwasicy ketonowej. Gdy jednak rozwijają się przewlekłe następstwa choroby, takie jak:

nefropatia,

retinopatia,

neuropatia,

choroba niedokrwienna serca,

amputacje,

wówczas możliwe jest przyznanie znacznego stopnia niepełnosprawności, ponieważ pacjent wymaga stałego wsparcia i nie jest w stanie wykonywać pracy na otwartym rynku.

W przypadku cukrzycy typu 2 najczęściej przyznawany jest lekki stopień niepełnosprawności, ponieważ leczenie oparte na diecie i lekach doustnych zwykle nie wskazuje na konieczność ciągłej opieki. Umiarkowany lub znaczny stopień może zostać orzeczony głównie u osób, u których doszło do poważnych i trwałych powikłań narządowych, takich jak:

niewydolność nerek,

choroba wieńcowa,

przebyty udar,

amputacje.

Ważne Niepełnosprawność w stopniu lekkim oraz niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym u osób, u których powstała ona po ukończeniu 21. roku życia, nie uprawniają do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego.

Aby osoby chorujące na cukrzycę mogły otrzymać w 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny, muszą przejść całą procedurę formalną, której kluczowym elementem jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. To właśnie od decyzji komisji zależy, czy świadczenie zostanie przyznane. Najpierw konieczne jest zebranie pełnej dokumentacji medycznej potwierdzającej przebieg choroby, sposób leczenia oraz ewentualną konieczność stałej pomocy. Następnie składa się wniosek o orzeczenie w powiatowym lub miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności i uczestniczy w posiedzeniu komisji, podczas którego oceniane są codzienne trudności, ryzyko nagłych epizodów (jak hipoglikemie) oraz potrzeba opieki. Dopiero po otrzymaniu decyzji można złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub miasta. Świadczenie zostanie przyznane po wydaniu decyzji przez urząd, zwykle w terminie do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji, wydanie decyzji o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego może przedłużyć się do 2 miesięcy.

Poza osobami z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, a także z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność ta powstała po ukończeniu 21. roku życia, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje także (i nie będzie przysługiwał w 2026 roku):

osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

osobie, której członkom rodziny za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Ważne Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to odrębne świadczenia, których nie można pobierać w tym samym czasie. Różnią się między innymi instytucją odpowiedzialną za wypłatę (dodatek wypłaca ZUS, a zasiłek – gmina), zasadami przyznawania (dodatek przysługuje emerytom i rencistom, natomiast zasiłek osobom z niepełnosprawnością spoza tego grona) oraz wysokością – dodatek jest zazwyczaj wyższy i podlega corocznej waloryzacji.

Od 1 listopada 2019 roku obowiązuje stawka 215,84 zł miesięcznie i taka kwota prawdopodobnie będzie też przysługiwała w 2026 roku, ponieważ świadczenia rodzinne nie podlegają corocznej waloryzacji, a weryfikacji co 3 lata. Kolejna weryfikacja przewidziana jest na rok 2027, jednak nie jest ona równoznaczna z podwyżką świadczeń. Podczas ostatniej weryfikacji, która miała miejsce w 2024 roku, wysokość świadczeń rodzinnych nie została podniesiona.

Jak poinformowała wiceszefowa resortu rodziny Aleksandra Gajewska w odpowiedzi na interpelację poselską nr 10352 w sprawie niskiej kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, aktualnie nie trwają żadne działania legislacyjne zmierzające do modyfikacji przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie zasad ustalania i podwyższania wysokości świadczeń, w tym także zasiłku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny, mimo że wypłacany przez MOPS lub GOPS, jest zasiłkiem przysługującym z tytułu niepełnosprawności, a nie – trudnej sytuacji materialnej, w związku z czym nie dotyczą go kryteria dochodowe przewidziane dla innych świadczeń rodzinnych. Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany bez względu na dochód i na takich samych warunkach przysługuje osobom o wysokich zarobkach, jak i tym, które dochodów nie mają w ogóle.

