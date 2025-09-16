Według Ludwika Koteckiego, "deficyt budżetowy na poziomie prawie 7 proc. PKB przy dobrym wzroście gospodarczym to sytuacja nie do utrzymania w dłuższej perspektywie". Tłumaczy, że "Polska ma jedne z najwyższych wydatków socjalnych w Europie przy relatywnie niskich podatkach, szczególnie majątkowych". A szwedzkie wydatki i irlandzkie podatki to, połączenie nie do utrzymania przy obecnych wyzwaniach obronnych - dodał.

Nie widzę przestrzeni politycznej na zacieśnienie przed 2028 rokiem. Fitch tak de facto napisał. Jak ktoś ładnie powiedział, tego "Czarnego Piotrusia" albo wyciągnie w roku wyborczym obecny rząd, albo przyszły zacznie rządzenie od cięć wydatków i podnoszenia podatków. Chodzi o konieczność podjęcia mało popularnych decyzji w finansach publicznych - tłumaczył dla money.pl Kotecki.

Członek RPP mówił, że potrzebne mogą się okazać wprowadzenia nadzwyczajnego podatku na zbrojenia i czasowe zawieszenie niektórych świadczeń socjalnych - np. babciowe, renta wdowia i 800 plus.

"Sytuacja się robi mało przyjemna"

Tymczasowo różne rzeczy należałoby pozawieszać. Sytuacja się robi mało przyjemna - agencje zmieniają nam ratingi, a nad głowami latają różne niebezpieczne rzeczy. Może to czas, żeby cały Sejm podjął poważne decyzje ustrojowe? - dopytuje.

Wprowadzić podatek wojenny na pięć lat, zawiesić niektóre świadczenia, może jakiś pakiet fiskalny wymagający zmiany Konstytucji? Żeby pokazać, że to nie program jednej partii, tylko wspólny program. Skoro prezydent mówi, że martwi się finansami publicznymi, może partie opozycyjne też powinny się martwić i pokazać, że są odpowiedzialne - mówił członek RPP.