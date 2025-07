Marzysz o tym, by koszty letniego wypoczynku odliczyć od podatku? Słyszysz czasem o "ulgi na wakacje" i zastanawiasz się, czy to dla Ciebie? Niestety, w większości przypadków „ulga podatkowa na wakacje” to mit, a często wręcz cyniczna przynęta internetowych oszustów. Zanim dasz się skusić obietnicom szybkiego zwrotu pieniędzy, przeczytaj, jak jest naprawdę.