Przed końcem kwietnia, jak co roku, Polacy będą składać deklaracje podatkowe za poprzedni rok. Chociaż do tego terminu jeszcze daleko, to warto już teraz zainteresować się naszym rocznym rozliczeniem. Mamy zaledwie dwa tygodnie, aby maksymalnie zredukować podatek do zapłaty lub, w niektórych przypadkach, zwiększyć ewentualny zwrot od urzędu skarbowego.

Reklama

IKZE a roczne zeznanie podatkowe

Istnieje wiele trików, które można wykorzystać w tym celu. Jeden z nich jest wciąż mało znany, a przynosi sporo korzyści. Sprawdź, jak wpłaty na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego mogą skutecznie obniżyć nasze roczne zobowiązania wobec fiskusa.

Reklama

Warto dodać, że są one podwójnie korzystne, bo oprócz obniżenia podatku pozwalają również podnieść przyszłą emeryturę.

Jeśli zainwestujemy w IKZE jeszcze w grudniu, skorzystamy z ulgi w zeznaniu rocznym. Otwarcie konta to prosta sprawa. Podmioty, które je prowadzą (banki, fundusze, biura maklerskie), chętnie podpiszą umowę. Oczywiście przed podjęciem decyzji warto zastanowić się, w co inwestujemy. Na IKZE można bowiem też stracić – tłumaczył Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt.

Reklama

Jak obniżyć PIT dzięki IKZE?

W chwili powstawania systemu emerytalnego jego koncepcja opierała się na trzech filarach. Pierwszy z nich to system państwowy, czyli po prostu konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Drugi filar obejmuje subkonto w ZUS oraz Otwarte Fundusze Emerytalne. Natomiast trzeci filar, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, jest całkowicie dobrowolny.

Do niego zaliczają się różne formy dodatkowego oszczędzania na emeryturę, takie jak Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Pracownicze Plany Emerytalne (PPE), czy właśnie Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Koncepcja jest prosta: emerytura państwowa, pochodząca z dwóch pierwszych filarów, może być na tyle niska, że bez dodatkowego oszczędzania trudno byłoby utrzymać standard życia na poziomie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Dlatego też rząd zachęca do dodatkowego oszczędzania na przyszłość. Jednym z bodźców jest ulga podatkowa dla osób, które odkładają środki na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Warto podkreślić, że środki wpłacone na IKZE są zwolnione z podatku Belki i pozostają na koncie do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego. Ponadto są one w pełni prywatne i podlegają dziedziczeniu.

Ulga na IKZE

W polskim systemie podatkowym istnieje wiele ulg. Niektóre z nich, takie jak np. ulga na dziecko, są odliczane od podatku, podczas gdy inne, np. ulga termomodernizacyjna czy ulga na darowizny, są odliczane od dochodu. Z punktu widzenia podatnika korzystniejsza jest ta pierwsza opcja, ponieważ znacznie zmniejsza kwotę podatku dochodowego (PIT). Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) przynależy do drugiej grupy ulg. Nie oznacza to jednak, że nie ma z tego tytułu korzyści.

Jak to działa? Po obliczeniu dochodu do opodatkowania można od niego odjąć jeszcze wpłaty dokonane na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i dopiero później obliczyć podatek. Co ważne, ulga nie przysługuje w przypadku IKE — Indywidualnego Konta Emerytalnego, bo to co innego.

Jak to wygląda w praktyce? Oto przykład, który podaje serwis Business Insider: Dochód podatnika A z różnych źródeł (umowy o pracę, zlecenia) w ciągu roku wyniósł 50 tys. zł. Podatnik A wpłacił jednak na IKZE 5 tys. zł. Podstawa opodatkowania wyniesie więc 45 tys. zł i od tego zostanie obliczony 12-proc. podatek należny. I zamiast 6 tys. zł będzie to 5,4 tys. zł. Zysk? 600 zł mniej do oddania fiskusowi. Znacznie więcej można zaoszczędzić, gdy dochody rosną. Gdyby wspomniany wyżej podatnik zarabiał nie 50 tys., a np. 150 tys. zł rocznie (powyżej progu 120 tys. zł), to byłby objęty stawką 32 proc. Wtedy oszczędność wynosiłaby aż 1,6 tys. zł.

Warto zaznaczyć, że korzyści rosną również ze wzrostem kwot wpłacanych na IKZE. Im więcej odłożymy na takie konto, tym bardziej będziemy mogli obniżyć podstawę opodatkowania. Są jednak pewne limity.

Limity wpłat na IKZE. Ile maksymalnie można odliczyć w ciągu roku?

Przepisy zakazują nieograniczonych przelewów na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. W tym roku nie można było tam wpłacić więcej niż 8,322 zł (to kwota roczna) dla osób fizycznych i 12,483 zł dla samozatrudnionych (przedsiębiorców, przede wszystkich jednoosobowych działalności gospodarczych).

W takim przypadku maksymalna korzyść dla osoby fizycznej na etacie z tytułu wpłat na IKZE to (przy założeniu, że płaci 32 proc. PIT) 2,663 zł. W przypadku samozatrudnienia kwota jest wyższa i zysk może wynieść nawet 3,995 zł.

Dokładnie o taką ilość będzie mógł obniżyć kwotę podatku należną urzędowi skarbowemu. A jeśli podatnikowi należy się zwrot, to dzięki wpłacie na IKZE będzie on o prawie 4 tys. zł wyższy.

Minusy obniżenia PIT dzięki IKZE

Należy jednak pamiętać, że aby osiągnąć rzeczywistą ulgę podatkową, konieczne jest zamrożenie pieniędzy na kilkadziesiąt lat. Dopiero po upływie tego czasu będziemy mogli skorzystać ze zgromadzonych środków w ramach trzeciego filaru bez dodatkowych opłat.

Prawdopodobnie dlatego Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) nadal nie cieszą się dużą popularnością w Polsce.

Jak założyć IKZE?

Jest wiele sposobów na założenie IKZE. Konto można otworzyć w wielu instytucjach, takich jak między innymi banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych (na przykład Caspar TFI) lub towarzystwa ubezpieczeniowe czy instytucje prowadzące działalność maklerską.

Po wyborze instytucji finansowej należy wypełnić wniosek o otwarcie IKZE (wiąże się to zawarciem umowy o prowadzenie IKE, IKZE z wybraną instytucją finansową. Przed zawarciem umowy konieczne jest złożenie stosownych oświadczeń). Wiele banków i TFI oferuje możliwość założenia konta online. Konieczne jest także zapoznanie się i akceptacja regulaminu konta.

Ostatnim krokiem jest wpłata pierwszych środków na konto. Co ważne, nie ma ustalonej minimalnej kwoty wpłaty.