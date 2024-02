Ulga na dziecko – ile wynosi i jak ją rozliczyć?

Jedną z najczęściej wykorzystywanych ulg podatkowych związanych z rodzicielstwem jest ulga na dziecko, zwana również ulgą prorodzinną. Podatnik może ją odliczyć bez względu na to, czy ma jedno dziecko, czy więcej. Ich liczba jest nielimitowana.

Kwota ulgi zależna jest od liczby dzieci i wynosi:

Reklama

92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 rocznie – przy wychowywaniu jednego dziecka;

– przy wychowywaniu jednego dziecka; 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie – na drugie dziecko;

– na drugie dziecko; 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie – na trzecie dziecko;

– na trzecie dziecko; 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700 zł rocznie – na czwarte i kolejne dziecko.

Reklama

Ulga prorodzinna polega na odliczeniu podanych wyżej sum od kwoty podatku. Jednak jeżeli rodzic – podatnik nie zdoła odliczyć całości, gdyż na przykład zarabia za mało, może starać się o zwrot niewykorzystanej ulgi w gotówce. Należy o nią wnioskować, wypełniając odpowiednie pola w deklaracji PIT-36 oraz PIT-37.

Dzięki temu, że ulgę można odliczyć od podatku, a ponadto w określonych przypadkach starać się o jej zwrot, rodzice mogą znacznie zaoszczędzić w rozliczeniu rocznym.

Komu przysługuje ulga? Osobom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, osobom sprawującym opiekę w ramach rodziny zastępczej wyłącznie dla dziecka małoletniego. Ponadto dochód nie może przekraczać w roku podatkowym:

112 000 zł – jeżeli przez cały rok podatkowy rodzic pozostaje w związku małżeńskim; są to zsumowane dochody małżonków;

– jeżeli przez cały rok podatkowy rodzic pozostaje w związku małżeńskim; są to zsumowane dochody małżonków; 112 000 zł – jeżeli rodzic samotnie wychowuje dziecko;

– jeżeli rodzic samotnie wychowuje dziecko; 56 000 zł – jeżeli rodzic nie pozostawał w związku małżeńskim, nawet w przypadku niepozostawania w związku małżeńskim przez część roku.

Ulga 4 + – dla rodzin wielodzietnych

Ulga 4+ to zwolnienie od podatku dochodowego przychodów do maksymalnej kwoty 85 528 zł. Mogą z niej skorzystać rodzice biologiczni, zastępczy oraz opiekunowie prawni (bez względu na swój stan cywilny) w przypadku, gdy wychowują co najmniej 4 dzieci.

Przychody, o których mowa powyżej, pomogą pochodzić z pracy na etacie (umowa o pracę, praca nakładcza, stosunek służbowy, spółdzielczy stosunek pracy), umowy zlecenie (z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, właścicielem nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli usługi wykonywane są wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, z przedsiębiorstwem w spadku), działalności gospodarczej (opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) lub z zasiłku macierzyńskiego.

Aby skorzystać z ulgi 4+ i zwolnić od podatku maksymalnie 85 528 zł należy wykonywać władzę rodzicielską, pełnić funkcję opiekuna prawnego (jeśli dziecko mieszka z tą osobą), sprawować funkcję rodziny zastępczej (na podstawie orzeczenia sądu lub umowy ze starostą) – w stosunku do co najmniej 4 dzieci. Ponadto ulga przysługuje w przypadku dzieci pełnoletnich, które się uczą, jeśli rodzic – podatnik wykonywał obowiązek alimentacyjny lub sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Reklama

Jeżeli rodzice rozliczają się wspólnie z małżonkiem, kwota zwolnienia zostanie podwojona do 171 056 zł.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem – kiedy jest możliwe?

Jeżeli małoletnie dziecko uzyskuje przychody z pracy (także zawartej na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło), stypendiów lub przedmiotów oddanych do użytku i są one opodatkowane w Polsce, wówczas nie można ich doliczyć do deklaracji rodzica. Dziecko musi rozliczyć się samodzielnie.

Jeżeli jednak małoletni otrzymuje inne przychody, może skorzystać ze wspólnego rozliczenia z rodzicem.

Dzieci po ukończeniu 18. roku życia muszą rozliczać się samodzielnie. W rozliczeniu za rok, w którym osiągnęły pełnoletność, przychody uzyskane przed tą datą są doliczane do deklaracji rodziców, a od dnia urodzin – do deklaracji składanej przez dziecko.

Jeśli rodzic samotnie wychowujący dziecko rozlicza się razem z nim, należy dodać ich dochody, podzielić sumę na dwa, obliczyć podatek od tej połowy, a potem wynik pomnożyć razy dwa.

Rodzice, którzy chcą rozliczyć się razem z dzieckiem, muszą złożyć wypełniony formularz PIT/M. Składają wówczas PIT-36 zamiast PIT-37.