We wpisie podano, że Gierszewski pozostawił po sobie "nie tylko firmę, którą zbudował od podstaw, ale i wizję, która od lat wyznacza standardy w branży stolarki otworowej".

Powstanie Drutexu

Leszek Gierszewski w 1985 roku założył firmę o nazwie Wytwarzanie Wyrobów z Drutu, Łańcuchów i Sprężyn w Wiklinie, która produkowała m.in. siatki ogrodzeniowe, wyroby z drutu, gwoździe i dachówki. Sześć lat później firma została przeniesiona do Bytowa – rodzinnego miasta Gierszewskiego – a jej nazwa została zmieniona na Drutex. Tam w 1994 roku rozpoczęto produkcję okien z PVC. W następnych latach Drutex poszerzył swoją działalność o wytwarzanie rolet, okien i drzwi z aluminium oraz stolarkę drewnianą. W 2003 roku firma uzyskała formę prawną spółki akcyjnej. Drutex opracował również własne systemy okienno-drzwiowe z PVC o rozbudowanym komorowym systemie gwarantującym wysoką izolację cieplną.

Reklama

Największa inwestycja Drutexu

Reklama

Za swoją największą inwestycję Drutex uważa realizację Europejskiego Centrum Stolarki. Budowę rozpoczęto w 2013 roku i trwała ona 20 miesięcy; w tym powstała pierwsza hala. W 2015 roku Drutex przeszedł do drugiego etapu inwestycji, który obejmował wybudowanie drugiej hali. Łączna powierzchnia ECS wynosi ponad 55 500 mkw.

4000 pracowników Drutexu

Drutex zatrudnia około 4000 pracowników i działa w ramach sieci stworzonej z ponad 4000 partnerów handlowych.

Przedsiębiorca i filantrop

Leszek Gierszewski został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Bytowa w 2020 roku. To nie tylko przedsiębiorca i największy pracodawca w regionie, ale także filantrop, o którego działaniach, wiemy wiele, ale mimo wszystko nasza wiedza jest szczątkowa, ponieważ bardzo często jego aktywność w tym zakresie była i jest prowadzona anonimowo, po cichu, bez rozgłosu – mówił ówczesny burmistrz Bytowa Ryszard Sylka.