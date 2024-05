Według serwisu prawo.pl, na spotkaniu sejmowej podkomisji posłowie zgłosili poprawki do obywatelskiego projektu ustawy dotyczącej zmian w przepisach o rentach socjalnych. Propozycja zakłada podwyższenie renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Kto może otrzymać rentę socjalną?

Osoby, które są częściowo lub całkowicie niezdolne do pracy, mogą skorzystać z renty socjalnej. Uprawnione do niej są osoby dorosłe, które ukończyły 18 lat, oraz kobiety, które wyszły za mąż po osiągnięciu 16 lat. Decyzję o przyznaniu renty podejmuje lekarz orzecznik ZUS. Renta socjalna może być przyznawana na stałe w przypadku trwałej niezdolności do pracy lub na czas określony, jeśli niezdolność jest czasowa.

Renta socjalna - ile wynosi?

Renta socjalna, która jest wypłacana miesięcznie przez ZUS, obecnie wynosi 1780,96 zł brutto. Jednak istnieje możliwość zmiany jej wysokości - w marcu 2023 roku projekt zmian do ustawy o rencie socjalnej został przedłożony Sejmowi. Zgodnie z założeniami tego projektu, świadczenie miałoby wzrosnąć do poziomu minimalnego wynagrodzenia (które od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł brutto, a od 1 lipca miałoby wynieść 4300 zł brutto).

Zmiany w rencie socjalnej od 2025 roku

Zgodnie z przedstawionym projektem, renta socjalna ma wzrosnąć o dodatek, co spowoduje, że łączna kwota świadczeń będzie równa minimalnemu wynagrodzeniu ustalanemu na dzień 31 grudnia 2024 roku. Dodatek będzie automatycznie przyznawany uprawnionym, jednak nie zostanie on przyznany wszystkim. Dostaną go osoby niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Projekt zakłada, że renta socjalna zostanie zwiększona o dodatek, aby łączna suma osiągnęła minimalne wynagrodzenie ustalone na 31 grudnia 2024 roku. W rezultacie będzie to ustalona kwota, co oznacza, że wraz z coroczną waloryzacją renta będzie wzrastać, a dodatek - zmniejszać się. Dodatek będzie podlegał opodatkowaniu i wpłynie na wysokość świadczenia uzupełniającego.

Osoby uprawnione do renty socjalnej, które są niezdolne do pracy i życia samodzielnego, otrzymają ten dodatek automatycznie, bez konieczności nowego orzeczenia o niepełnosprawności. Wiceminister rodziny, Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, zapowiedział, że mechanizm waloryzacji dodatku zostanie opracowany w przyszłości. Dodatkowo resort rodziny pracuje nad zwiększeniem kwoty renty dla osób niezdolnych do pracy oraz dla tych, którzy nie pobierają żadnej renty, ale są niepełnosprawni, na przykład tych, którzy stali się niepełnosprawni przed rozpoczęciem pracy.

Zgodnie z nowymi ustaleniami, dodatek do renty socjalnej miałby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. W pierwotnej wersji obywatelski projekt zakładał, że zmiany wejdą w życie jeszcze w bieżącym roku.

Dr Tomasz Lasocki, adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który brał udział w wypracowaniu nowych rozwiązań, powiedział, że istniały dwie opcje co do czasu wprowadzenia zmian. Pierwsza zakładała rozpoczęcie procesu w lipcu tego roku i stopniowe zwiększanie świadczenia przez trzy lata, podczas gdy druga opcja przewidywała jednorazowe podwyższenie od stycznia. Ostatecznie, druga opcja okazała się korzystniejsza dla osób uprawnionych i została wypracowana w drodze negocjacji.