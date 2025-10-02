O zwołaniu w trybie pilnym zespołu sterującego, który "dzisiaj jednogłośnie potwierdził zakup przez Polskę najnowszych pocisków AMRAAM w wersji D, naprowadzanych radiolokacyjnie pocisków rakietowych powietrze-powietrze do samolotów F-35", Kosiniak-Kamysz poinformował na czwartkowej konferencji prasowej.

Najnowsza wersja pocisków AIM-120 AMRAAM

Jak mówił, "kupujemy te samoloty i kupujemy najnowszą wersję pocisków AIM-120 AMRAAM". Możliwość tego zakupu została nam udzielona przez Kongres Stanów Zjednoczonych – powiedział wicepremier.

Polska jedynym krajem, który otrzymał ofertę od USA

Dodał, że Polska jest jedynym państwem, które otrzymało możliwość zakupu tego uzbrojenia. I z tej możliwości – w wyznaczonym terminie do 10 grudnia, kiedy należy podpisać określone zobowiązania, umowy – Polska się wywiąże – zapewnił Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że na razie tylko USA i Polska będą miały dostęp do pocisków AMRAAM w wersji D.

Wicepremier przekazał, że w posiedzeniu zespołu sterującego udział wzięli, oprócz przedstawicieli MON, także przedstawiciele resortów gospodarki i finansów oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Podkreślił, że "nie ma żadnego problemu z finansowaniem tego zakupu", który zostanie zrealizowany z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Największa historyczna transformacja Sił Zbrojnych RP

Dodał, że ze strony zarówno MF, jak i BGK uzyskał jednolite wsparcie dla transformacji i modernizacji Sił Zbrojnych RP. Bierzemy udział w największej historycznej transformacji Sił Zbrojnych RP – ocenił szef MON. Zaznaczył, że tygodniowo zawieranych jest nawet kilka umów na nowy sprzęt.

AMRAAM to amerykańskie pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu.

Pierwsze "polskie" F-35 mają trafić do naszego kraju w 2026 r. Polskie Siły Powietrzne mają otrzymać 32 maszyny, które razem z myśliwcami F-16 będą stanowić o sile polskiego lotnictwa bojowego. F-35 to pierwszy w polskim lotnictwie samolot wielozadaniowy zaprojektowany tak, by był trudno wykrywalny przez przeciwnika.