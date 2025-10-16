ARiMR przyspiesza wypłaty, aby wesprzeć rolników w trudnej sytuacji. 16 października ruszyły wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. W pierwszej kolejności zaliczki otrzymają rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych i niekorzystnych zjawisk pogodowych, zwłaszcza z Żuław. Wysokość zaliczkowania:

Do 70% należnej kwoty dla płatności bezpośrednich (w tym ekoschematów obszarowych) i przejściowego wsparcia krajowego (I filar WPR).

Do 85% należnej kwoty dla płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i zalesieniowych (II filar WPR).

Ekoschemat Dobrostan Zwierząt: Ten ekoschemat nie jest objęty zaliczkami. Wypłata środków rozpocznie się po okresie realizacji praktyk. Rolnicy mogą jednak otrzymać zaliczki z tytułu pozostałych płatności.

Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i wsparcie krajowe za 2025 rok wynosi około 15,77 mld zł, co stanowi wzrost o 23,68 mln zł w porównaniu do 2024 roku.

Harmonogram wypłat

ARiMR zapowiada intensywne wypłaty i dodatkowe formy pomocy dla poszkodowanych. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Od 1 grudnia rozpocznie się wypłata płatności końcowych. Wiceprezes Agencji Tomasz Nawrocki poinformował, że do końca października rolnicy otrzymają ponad 7 mld zł w formie zaliczek. To zasługa modernizacji systemów informatycznych. ARiMR wystartuje z naborem wniosków od rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych.

65 mln zł dla gospodarstw poszkodowanych przez deszcze nawalne na Żuławach.

60 mln zł dla poszkodowanych w wyniku ubiegłorocznej powodzi.

480 mln zł na rekompensaty strat dla rolników z powodu wiosennych przymrozków.

Mamy pełną świadomość trudnej sytuacji w rolnictwie: niskich cen płodów i problemów ze zbytem; dlatego robimy wszystko, żeby pieniądze jak najszybciej trafiły do gospodarstw” – mówił szef ARiMR.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2025 roku

Analiza wniosków pokazuje zmieniające się preferencje i strukturę polskich gospodarstw. W 2025 roku wpłynęło ponad 1,19 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe, co stanowi spadek w porównaniu do 2023 i 2024 r. Wiceprezes ARiMR Leszek Szymański wyjaśnił, że "zmniejsza się liczba gospodarstw, które wnioskują o płatności bezpośrednie" – o ponad 18 tys. gospodarstw w stosunku do ubiegłego roku. Nastąpił znaczny wzrost wnioskowań o płatności dla małych gospodarstw – ponad 507 tys. wniosków wobec 210 tys. w ubiegłym roku. Liczba młodych rolników spadła z 57 tysięcy do niecałych 44 tysięcy. Wzrosła natomiast liczba wnioskodawców ubiegających się o wsparcie do dobrostanu zwierząt (o ponad 12 tysięcy w stosunku do ub.r.), podczas gdy liczba rolników wnioskujących o ekoschematy zmalała.

Stawki płatności za 2025 rok

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określiło szczegółowe stawki dla poszczególnych rodzajów płatności. Płatności Bezpośrednie i Przejściowe Wsparcie Krajowe (wybrane stawki):

Podstawowe wsparcie dochodów: 488,55 zł/ha.

Płatność redystrybucyjna: 176,84 zł/ha.

Płatność dla młodych rolników: 248,16 zł/ha.

Płatność do bydła: 322,49 zł/szt.

Płatność do krów: 412,63 zł/szt.

Płatność do roślin strączkowych na nasiona: 879,96 zł/ha.

Płatność dla małych gospodarstw: 960,70 zł/ha.

Ekoschematy Obszarowe (wybrane stawki):