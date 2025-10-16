ARiMR przyspiesza wypłaty, aby wesprzeć rolników w trudnej sytuacji. 16 października ruszyły wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. W pierwszej kolejności zaliczki otrzymają rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych i niekorzystnych zjawisk pogodowych, zwłaszcza z Żuław. Wysokość zaliczkowania:
- Do 70% należnej kwoty dla płatności bezpośrednich (w tym ekoschematów obszarowych) i przejściowego wsparcia krajowego (I filar WPR).
- Do 85% należnej kwoty dla płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i zalesieniowych (II filar WPR).
- Ekoschemat Dobrostan Zwierząt: Ten ekoschemat nie jest objęty zaliczkami. Wypłata środków rozpocznie się po okresie realizacji praktyk. Rolnicy mogą jednak otrzymać zaliczki z tytułu pozostałych płatności.
Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i wsparcie krajowe za 2025 rok wynosi około 15,77 mld zł, co stanowi wzrost o 23,68 mln zł w porównaniu do 2024 roku.
Harmonogram wypłat
ARiMR zapowiada intensywne wypłaty i dodatkowe formy pomocy dla poszkodowanych. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Od 1 grudnia rozpocznie się wypłata płatności końcowych. Wiceprezes Agencji Tomasz Nawrocki poinformował, że do końca października rolnicy otrzymają ponad 7 mld zł w formie zaliczek. To zasługa modernizacji systemów informatycznych. ARiMR wystartuje z naborem wniosków od rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych.
- 65 mln zł dla gospodarstw poszkodowanych przez deszcze nawalne na Żuławach.
- 60 mln zł dla poszkodowanych w wyniku ubiegłorocznej powodzi.
- 480 mln zł na rekompensaty strat dla rolników z powodu wiosennych przymrozków.
Mamy pełną świadomość trudnej sytuacji w rolnictwie: niskich cen płodów i problemów ze zbytem; dlatego robimy wszystko, żeby pieniądze jak najszybciej trafiły do gospodarstw” – mówił szef ARiMR.
Wnioski o dopłaty bezpośrednie w 2025 roku
Analiza wniosków pokazuje zmieniające się preferencje i strukturę polskich gospodarstw. W 2025 roku wpłynęło ponad 1,19 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe, co stanowi spadek w porównaniu do 2023 i 2024 r. Wiceprezes ARiMR Leszek Szymański wyjaśnił, że "zmniejsza się liczba gospodarstw, które wnioskują o płatności bezpośrednie" – o ponad 18 tys. gospodarstw w stosunku do ubiegłego roku. Nastąpił znaczny wzrost wnioskowań o płatności dla małych gospodarstw – ponad 507 tys. wniosków wobec 210 tys. w ubiegłym roku. Liczba młodych rolników spadła z 57 tysięcy do niecałych 44 tysięcy. Wzrosła natomiast liczba wnioskodawców ubiegających się o wsparcie do dobrostanu zwierząt (o ponad 12 tysięcy w stosunku do ub.r.), podczas gdy liczba rolników wnioskujących o ekoschematy zmalała.
Stawki płatności za 2025 rok
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określiło szczegółowe stawki dla poszczególnych rodzajów płatności. Płatności Bezpośrednie i Przejściowe Wsparcie Krajowe (wybrane stawki):
- Podstawowe wsparcie dochodów: 488,55 zł/ha.
- Płatność redystrybucyjna: 176,84 zł/ha.
- Płatność dla młodych rolników: 248,16 zł/ha.
- Płatność do bydła: 322,49 zł/szt.
- Płatność do krów: 412,63 zł/szt.
- Płatność do roślin strączkowych na nasiona: 879,96 zł/ha.
- Płatność dla małych gospodarstw: 960,70 zł/ha.
Ekoschematy Obszarowe (wybrane stawki):
- Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt: 437,60 zł/ha.
- Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe: 437,60 zł/ha.
- Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia (wariant podstawowy): 87,52 zł/ha.
- Obszary z roślinami miododajnymi: 931,07 zł/ha.
- Integrowana produkcja roślin (sadowniczych): 1185,24 zł/ha.
- Materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany (ziemniaki): 436,76 zł/ha.
