Jak informuje Portal Samorządowy, Rodzinne Ogrody Działkowe z Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców podpisały umowy na dotacje w łącznej kwocie blisko 1 mln zł.

Dotacje dla ROD

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisano umowy na dotacje dla 34 Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) z Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców (PZD). Łączna kwota wsparcia to 990 730 zł.

Reklama

Jak podaje portal, jest to już trzecia edycja konkursu grantowego organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, skierowanego do stowarzyszeń ogrodowych zarządzających rodzinnymi ogrodami działkowymi. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego otrzymał 68 wniosków na łączną kwotę 2 milionów złotych, co dwukrotnie przekroczyło dostępny budżet konkursu.

Na co zostaną przeznaczone dotacje?

Jak czytamy na portalu, dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego łódzkie Rodzinne Ogrody Działkowe PZD min.:

zmodernizują aleje ogrodowe,

przeprowadzą remonty studni i sieci nawadniających,

dokonają nasadzeń drzew, krzewów i roślin miododajnych.

"Dziękujemy zarządom ROD, które wzięły udział w projekcie, gratulujemy zwycięzcom, życząc sprawnego przeprowadzenia wszystkich inwestycji, tak aby nasze ogrody stawały się coraz piękniejsze i bardziej funkcjonalne" - cytuje portal powołując się na Okręgowy Zarząd Łódzki ROD.