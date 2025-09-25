Trump powiadomił, że będzie rozmawiał z Erdoganem o sprzedaży samolotów F-35 i F-16 oraz o systemach Patriot. Tematem rozmów ma być też handel.

Podkreślił, że w przypadku dobrej rozmowy z Erdoganem USA mogą niemal natychmiast znieść sankcje wobec Turcji.