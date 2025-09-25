Prezydent USA Donald Trump w czwartek na spotkaniu z przywódcą Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem w Białym Domu powiedział, że chciałby, żeby Ankara przestała kupować ropę od Rosji.
Trump powiadomił, że będzie rozmawiał z Erdoganem o sprzedaży samolotów F-35 i F-16 oraz o systemach Patriot. Tematem rozmów ma być też handel.
Podkreślił, że w przypadku dobrej rozmowy z Erdoganem USA mogą niemal natychmiast znieść sankcje wobec Turcji.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama