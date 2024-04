Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez urząd miasta lub gminy. Jego wysokość nie podlega corocznej waloryzacji. Jednak co 3 lata kwota tego świadczenia jest obowiązkowo weryfikowana. Kto może dostać to świadczenie, a komu ono nie przysługuje? Jak przebiega proces weryfikacji?