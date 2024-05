Dla kogo 14. emerytura?

14. emerytura (potocznie określana jako "czternastka") to świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku od 2021. Jest ona wypłacana osobom, które mają prawo do jednego z wymienionych w ustawie świadczeń długoterminowych. "Czternastkę" mogą otrzymać osoby mające prawo do:

emerytury, w tym także emerytury: pomostowej, okresowej, kapitałowej, częściowej;

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego;

renty z tytułu niezdolności do pracy i renty dla inwalidów wojennych, wojskowych oraz wypadkowych;

renty szkoleniowej, socjalnej i rodzinnej;

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;

świadczeń pieniężnych dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Aby otrzymać 14. emeryturę, wypłata świadczenia głównego nie może być zawieszona.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2024 roku?

Jak podaje serwis Fakt.pl, kwota 14. emerytury ma w 2024 roku wynieść 1780,96 złbrutto. Jednak nie wszyscy dostaną ją w takiej samej wysokości.

Pełną kwotę 14. emerytury otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe wynosi maksymalnie 2900 zł brutto. Natomiast osobom, których świadczenie wyniesie między 2900 a 4630,96 zł, brutto, wysokość "czternastki" zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Przy czym minimalna wysokość czternastej emerytury to 50 zł.

Przykładowo: jeżeli emeryt ma emeryturę w wysokości 3500 zł, to kwota 14. emerytury zostanie pomniejszona o 600 zł jako różnica między 3500 a 2900, więc zamiast otrzymać on 1780,96 zł, otrzyma on 1180,96 zł brutto.

Czy aby otrzymać 14. emeryturę, trzeba złożyć wniosek?

14. emerytura to świadczenie wypłacane z tzw. automatu. A to oznacza, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam wypłaca odpowiednio naliczoną kwotę "czternastki" każdemu, komu ona przysługuje. Nie ma potrzeby składania jakichkolwiek wniosków.

Kiedy wypłata 14. emerytury?

Wypłaty 14. emerytury odbędą się w drugiej połowie 2024 roku. Prawdopodobnie wypłaty nastąpią we wrześniu lub październiku. Wypłata tego świadczenia następuje w taki sam sposób, w jaki przekazywane jest świadczenie podstawowe typu emerytura lub renta. ”Czternastki” wypłacane są przez ZUS oraz inne instytucje zajmujące się ubezpieczeniem społecznym.