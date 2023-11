Na czym polega program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023 roku"?

Program "Asystent rodziny w 2023 roku" ma na celu pomoc w realizacji zadań, które wykonują osoby na tym stanowisku, w tym zadań określonych w art. 8 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Wspomniane ustępy traktują o poradnictwie w zakresie:

przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;

wsparcia psychologicznego;

pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;

dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej

Reklama

– udzielanym kobietom w ciąży, ich rodzinom oraz rodzinom z dzieckiem posiadającym oświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Poradnictwo to koordynowane jest przez asystenta rodziny.

Reklama

Powyżej wspomniana koordynacja polegać ma na opracowaniu wspólnie z wymienionymi osobami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia oraz występowaniu (na podstawie pisemnego upoważnienia) przez asystenta w imieniu tych osób do podmiotów, które mogą udzielić im wsparcia (z wyłączeniem świadczeniodawców).

Według programu dofinansowane będą dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny przez przyznanie mu dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 2000 zł – jednorazowo lub podzielonego na kilka części. Dofinansować można także koszty zatrudnienia asystentów rodziny – do wysokości 80 proc., poniesione za listopad i grudzień 2023 roku.

Zasady dofinansowania w ramach programu "Asystent rodziny w 2023 roku"

Realizowanie zadań z obszaru wspierania rodziny jest obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego. W związku z tym to do nich jest kierowane dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny. Program "Asystent rodziny w 2023 roku" wskazuje także, że mogą z niego skorzystać podmioty niepubliczne, które realizują zadania pracy z rodziną na zlecenie samorządu.

Jeśli chodzi o dodatki w kwocie 2000 zł, obejmie to tych asystentów rodziny, którzy byli zatrudnieni w powyższych miejscach na dzień ogłoszenia programu. Natomiast dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób na tym stanowisku przysługuje za listopad i grudzień 2023 roku.

Reklama

Dofinansowanie 2000 zł, proporcjonalnie do wymiaru etatu, dla asystentów rodziny będzie przekazane w częściach lub jednorazowo. Podstawą zatrudnienia może być zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenia. Dofinansowanie to nie może być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń, dodatków i nagród otrzymywanych przez asystenta na podstawie umów zawartych w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy lub umowy o świadczenie usług. Dofinansowanie tego dodatku powinno stanowić maksymalnie 80 proc. jego kosztów, a beneficjent, czyli gmina, musi zabezpieczyć udział własny w wysokości minimum 20 proc.

Jeżeli zaś chodzi o dofinansowanie zatrudnienia, to przyznane ono zostanie w wysokości 80 proc. kosztów poniesionych przez gminę (chodzi o wynagrodzenie wraz w pochodnymi od wynagrodzeń) za listopad i grudzień 2023 roku. Z kosztów tych zostaną jednak włączone dodatki na wynagrodzenia dofinansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach programu oraz wymagany wkład własny, a także wszystkie dodatkowe świadczenia (inne niż wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za wieloletnią pracę) wypłacone asystentom.

Rząd podjął decyzję na ostatniej prostej

Kwestia jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny w 2023 roku została orzeczona Uchwałą nr 219 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023 roku". W tym samym dniu rząd Mateusza Morawieckiego złożył dymisję.

Uchwała ta weszła już w życie – została ogłoszona 22 listopada 2023 roku i możemy w niej przeczytać, że wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ilu asystentów rodziny pracuje w Polsce?

W 2022 roku na stanowisku asystenta rodziny zatrudnionych było w 2239 gminach 3699 osób. Liczby te spadają każdego roku.