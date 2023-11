Fałszywe informacje o wyrównaniu 800 plus

Jak podaje NASK, w internecie można natknąć się na fałszywe informacje o wyrównaniu świadczenia wychowawczego 500 plus na 800 plus od sierpnia do końca grudnia 2023 roku. Na stronie ZUS-u można przeczytać, że jest to doniesienie nieprawdziwe.

"ALERT DEZINFORMACYJNY. Uwaga rodzice! W ostatnim czasie w sieci pojawiły się nieprawdziwe doniesienia dotyczące rzekomego wyrównania świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł od sierpnia 2023 r. do końca tego roku. Przedstawiony na grafice rzekomy wzór wniosku nie jest prawdziwy. W rzeczywistości nie przysługuje takie wyrównanie. Dopiero od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500+ zmieni się w 800+ i nastąpi to automatycznie " - tłumaczy NASK.

Na udostępnionych grafikach można przeczytać, że urzędnicy niechętnie wydają WYR.8P. Nic w tym dziwnego, ponieważ nie jest to wniosek przygotowany przez ZUS, urzędnicy nie mogą go wydać, gdyż jest nieprawdziwy. Wyrównanie za wskazane miesiące nie przysługuje i składanie wniosku w ZUS-ie nie przyniesie żadnych efektów.

800 plus od 1 stycznia 2024 roku

Do końca 2023 roku opisywane świadczenie będzie wciąż wynosiło 500 zł. Przysługuje ono na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Natomiast od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia się zwiększy do 800 zł. Nie trzeba składać w związku z tym żadnego wniosku, zwiększenie zostanie przyznane automatycznie. Informacje na temat podwyżki osoby pobierające 500 plus otrzymają za pośrednictwem PUE ZUS.

Wniosek o świadczenie 500 plus/800 plus – kiedy złożyć?

Okres wypłacania 500 plus (od stycznia – 800 plus) trwa od 1 czerwca do 31 mają następnego roku. Aby otrzymywać świadczenie przez cały ten czas, należy złożyć wniosek SW-R, SW-O lub SW-D elektronicznie do końca czerwca. Jeżeli dokumenty zostaną złożone po tej dacie, świadczenie będzie przyznane od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Wnioski na nowy okres wypłacania świadczenia wychowawczego można składać już od lutego – za pomocą PUE ZUS, aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia.