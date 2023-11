Czym jest dyrektywa o pracownikach platformowych?

Dyrektywa o pracownikach platformowych wprowadzić ma pojęcie pracy za pośrednictwem platform internetowych, które ma obejmować każdą pracę organizowaną za pomocą takich platform przez osobę fizyczną. Nie ma tutaj znaczenia, czy między osobą fizyczną a usługobiorcą zawarta jest umowa.

Dyrektywa ta proponuje również, aby pracownicy platformowi byli objęci "domniemaniem zatrudnienia", co mogłoby ich uchronić przed brakiem uprawnień przysługujących osobom zatrudnionym na podstawie umowy i polepszyć ich warunki pracy.

Jaki jest cel dyrektywy o pracownikach platformowych?

Dyrektywa UE ma za zadanie sprawić, by warunki zatrudnienia pracowników pracujących za pomocą platform internetowych były "cywilizowane". Aktualnie wielu z nich nie ma zagwarantowanego prawa do odpoczynku, urlopu czy możliwości zwolnienia ze względu na stan zdrowia. Przepisy dyrektywy mają stworzyć ramy prawne, które to zmienią.

W dyrektywie znajdą się kryteria, dzięki którym można będzie ocenić, czy platforma internetowa, przez którą pracuje dana osoba, jest w istocie pracodawcą. Jeżeli tak, to osoby zarabiające w ten sposób mogą zostać przekwalifikowani na pracowników i korzystać z pełni praw. Oczywiście możliwe będzie także w tym przypadku samozatrudnienie.

Dzięki wprowadzeniu dyrektywy pracownicy platformowi będą mogli korzystać między innymi z płatnych urlopów, zagwarantowanego prawa do odpoczynku, otrzymają płacę minimalną w stosownych przypadkach, urlop rodzicielski, prawo do emerytury czy świadczenia w tytułu opieki zdrowotnej.

Kogo obejmie dyrektywa o pracownikach platformowych?

Dyrektywa obejmie pracowników platformowych i pracę na platformach internetowych. Polega ona na otrzymywaniu zarobków z wykorzystaniem takich platform. Zazwyczaj pracownicy są dostępni online i czekają na pojawiające się tam zlecenie.

Od pracowników zazwyczaj nie są wymagane wysokie kwalifikacje. Najczęściej praca polega na dostarczaniu czegoś lub przewozie osób. Nie mają one żadnego wpływu na to, jak wygląda ich obliczanie wynagrodzenia, wszystko zależy od algorytmów ustalonych przez platformę. W większości przypadków pracownicy są traktowani jak samozatrudnieni, nie obejmują ich niemal żadne środki ochrony pracy.

Kiedy dyrektywa ma wejść w życie?

Kiedy dyrektywa o pracownikach platformowych wejdzie w życie, jeszcze nie wiadomo. 12 czerwca 2023 roku Rada Europejska przyjęła swoje stanowisko, teraz negocjuje ostateczny kształt aktu z Parlamentem Europejskim. Istnieje możliwość, że dyrektywa zostanie przyjęta w I kwartale 2024 roku.