Kawa to wciąż jeden z tych produktów, które sporo kosztuję, i bez których wielu z nas nie wyobraża sobie dnia a na pewno poranka. Koniec tygodnia to świetna okazja do tego, by zrobić zapasy "małej czarnej". Sieć dużych sklepów proponuje swoim klientom obniżkę cen dobrej kawy.

Tym razem na promocję na ten produkt zdecydowała się Biedronka. To właśnie tam dostaniemy dobrą kawę w dużo niższej cenie. Niższej o 50 proc.

Dobra kawa taniej o 50 proc. Do kiedy trwa promocja w Biedronce?

Promocja na dobrą kawę, którą dla swoich klientów przygotowała Biedronka, trwa jeszcze tylko dwa dni. Z oferty tej będzie można skorzystać w piątek, 6 lutego oraz w sobotę, 7 lutego. Warto się, więc pospieszyć i skorzystać z tej dobrej promocji.

Reklama

Promocja na dobrą kawę w Biedronce. Jakie są warunki tej oferty?

Oferta promocyjna w Biedronce oparta jest na bardzo prostych zasadach. Przy zakupie dwóch produktów, drugi, tańszy, który włożymy do koszyka, otrzymamy 50 proc. taniej. Wybór dobrych kaw, które można kupić w niższej cenie, jest dosyć spory. To kawy marki Lavazza.

Produkty objęte promocją w Biedronce można dowolnie łączyć. Aby jak najbardziej zaoszczędzić w ramach tej oferty, dobrze jest wybrać produkty w tej samej albo zbliżonej cenie.

Oferta na tanią kawę w Biedronce. Czy obowiązują limity?

Oferta promocyjna na dobrą kawę w Biedronce została objęta limitami. Można kupić maksymalnie 4 opakowania tego produktu na jeden kupon, w tym tylko 2 produkty z promocyjną ceną. Aby skorzystać z tej oferty trzeba posiadać aplikację Moja Biedronka lub kartę. To tam znajdziemy promocyjny kupon na kawę.