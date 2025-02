Artykuły codziennego użytku zdrożały średnio o 5,9 proc. rdr. To więcej niż grudniu, kiedy wzrost rdr. wyniósł 5,6 proc. oraz w listopadzie, kiedy ceny poszły w górę o 5,5 proc. - wynika z najnowszego raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych" UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito.

Wzrost cen od 2,8 do 10,4 proc. rok do roku

- Wzrost cen rok do roku wynika z systematycznie rosnących kosztów produkcji, dystrybucji i pracy. Miesięczne spowolnienie dynamiki podwyżek oznacza natomiast chwilowe wyhamowanie, wynikające z efektów sezonowych – wskazał dr Hubert Gąsiński z Uniwersytetu WSB Merito.

Reklama

Według raportu ceny wzrosły w ujęciu rocznym w prawie wszystkich 17 monitorowanych kategoriach - od 2,8 do 10,4 proc.

- Wzrosty cen są dotkliwie dla wielu grup społecznych, jednak nie wywołują już takich emocji jak jeszcze rok temu. Polacy przyzwyczaili się do wysokich cen - zauważył dr Robert Orpych z Uniwersytetu WSB Merito.

Co podrożało najbardziej? Jest nowy król drożyzny

Reklama

W styczniu 2025 r. najbardziej podrożały słodycze i desery – o 10,4 proc. rdr. Drugie miejsce w rankingu drożyzny zajęły owoce ze średnim wzrostem 10,2 proc. rdr, a trzecie art. tłuszczowe – 9,7 proc. Na kolejnych miejscach uplasowały się napoje bezalkoholowe z podwyżkami 7,8 proc, pieczywo – 7,7 proc., nabiał - 7,2 proc., karmy dla zwierząt - 6,8 proc, ryby – 5,8 proc., wędliny – 5,7 proc., używki 5,3 proc., mięso - 5,2 proc., środki higieny osobistej - 5,1 proc., artykuły dla dzieci - 4,9 proc., chemia gospodarcza 4,2 proc., dodatki spożywcze (musztardy, ketchupy, majonezy) - 3,7 proc. W styczniu staniały tylko produkty sypkie - o 0,7 proc. rdr.

Autorzy raportu przypomnieli, że w ostatnich miesiącach 2024 roku drożały wszystkie segmenty rdr: w grudniu od 0,2 do 10,3 proc, a w listopadzie od 0,2 do 16,6 proc. Jak zauważyli, w ujęciu rocznym ceny rosną, ale miesiąc do miesiąca przyrost jest niewielki.

- Styczniowy wzrost cen słodyczy stanowi kontynuację trendu obserwowanego w poprzednich miesiącach. Jeszcze w grudniu wzrost rdr. wyniósł 8,4 proc., a w listopadzie – 10,2 proc. To oznacza, że dynamika cen w tym segmencie nie tylko utrzymuje się na wysokim poziomie, ale w styczniu ponownie przyspieszyła. Głównym czynnikiem jest sytuacja na globalnym rynku surowców, w szczególności kakao i cukru – zaznaczył Gąsiński.

Co z cenami masła? "Synonim zakupowego luksusu"

Autorzy zwrócili również uwagę, że silny trend zwyżkowy widać również w przypadku owoców. - Owoce są jedną z najszybciej drożejących grup produktów, co może być efektem czynników sezonowych i strukturalnych problemów podażowych – ocenił ekspert z Uniwersytetu WSB Merito.

W kategorii artykułów tłuszczowych na szczególną uwagę - w opinii autorów - zasługują wysokie ceny masła. - W ostatnich miesiącach produkt ten stał się synonimem zakupowego luksusu. Podwyżki są efektem wzrostu cen mleka w skupie – zaznaczył Orpych.

W rankingu awansowały napoje bezalkoholowe, które w poprzednim indeksie uplasowały się poza pierwszą piątką. - Systematyczne podwyżki pokazują, że ceny tych artykułów wciąż reagują na wzrost kosztów produkcji, transportu i opakowań – zauważył Gąsiński.

Podwyżki cen pieczywa to - jak wskazano w raporcie - efekt wysokich kosztów surowców, produkcji i dystrybucji. - Decydujące znaczenie mają ceny gazu i energii. Istotna jest też presja na podwyżki płac. Do tego dochodzi niedobór na rynku pracy wykwalifikowanych piekarzy – stwierdził Orpych.

Nowy raport UCE Research. Przeanalizowano 100 produktów

Analitycy z UCE Research zwrócili również uwagę na niższą w styczniu dynamikę podwyżek w segmencie chemii gospodarczej, która w grudniu zajęła pierwsze miejsce w całym rankingu z podwyżkami na poziomie 10,3 proc. - Duży skok cenowy w grudniu mógł być związany z intensywnym okresem zakupowym. Gospodarstwa domowe kupowały więcej środków czystości przed świętami, co pozwoliło na wprowadzenie wyższych cen. W styczniu popyt naturalnie spadł, co mogło wymusić ograniczenie podwyżek - wskazał Gąsiński.

Raport pokazuje średnią wartość cenową, notowaną miesiąc do miesiąca i rok do roku. W najnowszym "Indeksie cen w sklepach detalicznych" porównano wyniki ze stycznia 2025 r. i z analogicznego okresu z 2024 r. Analizie poddano ponad 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku w 17 kategoriach. Łącznie zestawiono ze sobą ponad 76,7 tys. cen detalicznych z blisko 39 tys. sklepów należących do 62 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.