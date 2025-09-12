Kawa to jeden z tych produktów spożywczych, który w wielu domach jest po prostu niezbędny. Nie jest niestety tani, więc wszelkiego rodzaju promocje, zniżki i możliwość dobrania produktu gratis, jest świetną okazją do tego, by uzupełnić zapasy.

Tania kawa w Biedronce. Do kiedy trwa promocja?

Tania kawa w Biedronce to oferta, która pojawia się co jakiś czas. Tym razem sieć sklepów tej marki proponuje swoim klientom promocyjną cenę na koniec tygodnia. Oferta na tanią kawę w Biedronce obowiązuje do końca tygodnia a więc w piątek 12 września oraz sobotę 13 września.

Promocja na kawę w Biedronce. Jaki produkt można kupić taniej?

Promocja sieci sklepów Biedronka, która trwa do końca tygodnia i obejmuje zakup kawy w niższej cenie, dotyczy jednego, konkretnego produktu. Kawą, którą można kupić taniej jest kawa mielona Jacobs Krönung w opakowaniach po 250 g. Wybierając ten produkt, drugi można kupić o 46 proc. taniej. Regularna cena kawy tej marki w Biedronce to 25,99 zł. Przy zakupie dwóch w ramach tej promocji średnia cena za każdą wyniesie 19,99 zł.

Niższa cena kawy znanej marki w Biedronce. Jak skorzystać z promocji?

Z oferty sieci sklepów Biedronka na tańszą kawę tym razem można skorzystać bez jakichkolwiek limitów. Nie trzeba również posiadać karty lojalnościowej Biedronki albo aplikacji. Promocja na tańszą kawę znanej marki obowiązuje do wyczerpania zapasów.