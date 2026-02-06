Masło to jeden z tych produktów, które w wielu domach szybko znikają. Wiele osób nie tylko smaruje nim pieczywo, ale używa także do smażenia czy pieczenia.

Każda promocja, dzięki której można kupić ten produkt w niższej cenie pozwala zaoszczędzić i zrobić niezłe zapasy. Tym razem sklepem, który oferuje masło w niskiej cenie jest Lidl.

Promocja na masło. Ile dni trwa promocja?

Takiej promocji rzeczywiście dawno nie było. Lidl kończy tydzień z dobrym masłem w dobrej, promocyjnej cenie. Takiej promocji rzeczywiście dawno nie było. Trzeba się jednak spieszyć, bo promocja ta trwa tylko przez dwa dni. Masło w obniżonej cenie będzie można kupić w piątek, 6 lutego oraz w sobotę, 7 lutego.

Tanie masło w Lidlu. Jaki produkt jest w promocji?

Oferta na dobre masło w niższej cenie, jaką proponuje Lidl dotyczy jednego, konkretnego produktu. To masło ekstra 83 proc. marki Pilos w kostkach, które ważą 200 gram. W promocyjnej cenie kosztuje ono 2,95 zł za sztukę. Cena regularna, czyli przed obniżką to 4,99 zł.

Niższa cena masła w Lidlu. Jakie limity obowiązują?

W ramach tej promocji obowiązują limity. Oznacza to, że w naszym koszyku mogą podczas jednego dnia zakupów znaleźć się 3 kostki masła w ramach obowiązującej w Lidlu promocji. Wówczas za każdą zapłacimy tylko 2,95 zł za kostkę.

Niższa cena masła w Lidlu. Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji na masło marki Pilos w sklepach sieci Lidl należy posiadać aplikację Lidl Plus. Można ją ściągnąć za darmo na telefon. W aplikacji dostępny jest specjalny kupon. Trzeba aktywować go w kasie, by kupić masło w promocyjnej cenie, czyli po 2.95 zł za kostkę.