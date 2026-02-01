Abonament RTV od lat wzbudza duże kontrowersje i należy do jednych z najczęściej komentowanych obciążeń finansowych w kraju. Mimo że wielu Polaków zrezygnowało z tradycyjnego oglądania telewizji czy słuchania radia, przepisy nadal zobowiązują większość gospodarstw domowych do regularnych opłat. Do powstania obowiązku wystarczy bowiem samo posiadanie sprzętu umożliwiającego odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego. Część osób zapomina o płatnościach, inni celowo je pomijają, co może skutkować wysokimi karami, a w skrajnych przypadkach nawet egzekucją należności. W dalszej części artykułu wyjaśniamy, kogo obejmuje ten obowiązek, kto może liczyć na zwolnienie oraz jakie konsekwencje grożą za brak opłat.

Abonament RTV. Podstawa prawna

Obowiązek uiszczania abonamentu RTV został wprowadzony na mocy ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728). Regulacje te nakładają konieczność rejestracji oraz regularnego opłacania abonamentu zarówno na osoby fizyczne, jak i na podmioty posiadające odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Co ważne, obowiązek ten powstaje już w momencie posiadania urządzenia zdolnego do odbioru sygnału – niezależnie od tego, czy jest ono faktycznie używane, czy jedynie znajduje się w domu lub siedzibie instytucji.

Abonament RTV 2026 – do kiedy uregulować należność za luty?

Abonament RTV należy opłacić do 25. dnia każdego miesiąca. Osoby, które regulują opłaty miesięcznie, muszą pamiętać o zachowaniu tego terminu, aby uniknąć zaległości. Warto jednak wiedzieć, że przepisy przewidują zniżki dla płacących z góry za kilka miesięcy. Opłacenie abonamentu za dłuższy okres, na przykład za pół roku lub trzy miesiące, pozwala obniżyć łączny koszt i jednocześnie mieć spokój z comiesięcznym pilnowaniem terminów.

Ile kosztuje abonament RTV w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe, wyższe stawki abonamentu RTV. Aktualnie miesięczna opłata za radio wynosi 9,50 zł, natomiast za telewizor lub komplet radiowo-telewizyjny trzeba zapłacić 30,50 zł. Ustawodawca przewidział jednak możliwość obniżenia tych kosztów dla osób, które zdecydują się opłacić abonament z góry, na dłuższy okres.

Przy przedpłatach stosowane są następujące rabaty:

3% miesięcznej stawki – przy opłacie za dwa miesiące,

4% miesięcznej stawki – przy opłacie za trzy miesiące,

5% miesięcznej stawki – przy opłacie za sześć miesięcy,

10% miesięcznej stawki – przy jednorazowej wpłacie za cały rok kalendarzowy.

Zniżki te obejmują zarówno abonament za sam odbiornik radiowy, jak i za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie stawek obowiązujących w 2026 roku, uwzględniające rabaty zależne od wybranego okresu rozliczeniowego.

Okres Abonament radiowy w 2026 roku Abonament radiowo-telewizyjny w 2026 roku 2 m-ce 18,40 zł 59,20 zł 3 m-ce 27,40 zł 87,80 zł 4 m-ce 36,90 zł 118,30 zł 5 m-cy 45,80 zł 147,00 zł 6 m-cy 54,10 zł 173,80 zł 7 m-cy 63,60 zł 204,30 zł 8 m-cy 72,50 zł 233,00 zł 9 m-cy 81,50 zł 261,60 zł 10 m-cy 91,00 zł 292,10 zł 11 m-cy 99,90 zł 320,80 zł 12 m-cy 102,60 zł 329,40 zł

Jakie kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Brak terminowej wpłaty abonamentu RTV może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Za uchylanie się od tego obowiązku grozi sankcja w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej stawki abonamentowej. W 2026 roku przekłada się to na:

285 zł – w przypadku posiadania wyłącznie odbiornika radiowego,

915 zł – jeśli w gospodarstwie domowym znajduje się radio i telewizor.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty osoba objęta obowiązkiem ma 7 dni na uregulowanie zaległości lub dostarczenie dokumentów potwierdzających zwolnienie z opłat. Jeżeli w tym czasie nie podejmie żadnych działań, sprawa może zostać skierowana do urzędu skarbowego, który ma prawo rozpocząć postępowanie egzekucyjne.

Kogo dotyczy obowiązek opłacania abonamentu RTV?

Każdy, kto posiada urządzenie umożliwiające odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego, jest zobowiązany do opłacania abonamentu RTV. Przepisy jasno wskazują, że sam fakt posiadania sprzętu wystarczy do powstania tego obowiązku – nie ma znaczenia, czy urządzenie jest faktycznie używane, czy pozostaje nieaktywne.

W praktyce dotyczy to m.in. telewizorów, radioodbiorników, sprzętu audio oraz radia zamontowanego w samochodzie. Odbiornik można zarejestrować zarówno stacjonarnie w placówce Poczty Polskiej, jak i online, wypełniając odpowiedni formularz dostępny na stronie operatora.

Abonament RTV - kontrole w 2026 roku

Kontrole dotyczące opłacania abonamentu RTV realizują specjalnie upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. Jest ich w skali kraju niewielu, dlatego kontrole najczęściej obejmują przedsiębiorstwa, urzędy i inne instytucje, a znacznie rzadziej prywatne mieszkania. Warto pamiętać, że kontroler nie może wejść do lokalu bez zgody jego właściciela, ma jednak prawo poprosić o potwierdzenie rejestracji odbiornika lub wystosować wezwanie do uregulowania zaległych należności.

Dług za abonament RTV – postępowanie egzekucyjne

Jeśli podczas kontroli zostanie stwierdzone, że abonament RTV nie jest regulowany, posiadacz odbiornika najpierw otrzymuje pisemne wezwanie do zapłaty. Od momentu jego doręczenia ma 7 dni na uiszczenie zaległej kwoty. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie skutkuje wystawieniem przez Pocztę Polską tytułu wykonawczego i przekazaniem sprawy do urzędu skarbowego. Od tej chwili dalsze działania prowadzą organy podatkowe, które dysponują uprawnieniami egzekucyjnymi porównywalnymi do kompetencji komornika sądowego.

Czy urząd skarbowy może zająć emeryturę lub pensję za abonament RTV?

Jeżeli zaległości w opłacaniu abonamentu RTV nie zostaną uregulowane w terminie, urząd skarbowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Ściągnięcie należności może nastąpić m.in. z:

wynagrodzenia za pracę,

emerytury lub renty,

środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

nadpłaty podatku.

Podstawą do takich działań jest tytuł wykonawczy wystawiony przez Pocztę Polską i przekazany do urzędu skarbowego. Egzekucja przeprowadzana jest automatycznie, bez zgody osoby zadłużonej, przy czym w przypadku świadczeń emerytalnych i rentowych obowiązują ustawowe limity potrąceń oraz kwoty wolne od zajęcia.

Kto nie ma obowiązku płacenia abonamentu RTV?

W 2026 roku z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są m.in. następujące grupy osób:

seniorzy powyżej 75. roku życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

posiadacze orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osoby całkowicie głuche lub z obustronnym upośledzeniem słuchu,

osoby niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15%,

osoby zarejestrowane jako bezrobotne,

osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne,

osoby korzystające z pomocy społecznej,

emeryci po ukończeniu 60. roku życia, których miesięczna emerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna: