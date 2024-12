Przez ostatnich kilka tygodni głośno było o wysokich cenach masła. Przed świętami z kolei okazało się, że w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła również cena czekolady. Tymczasem na rynku produktów spożywczych pojawił się nowy lider drożyzny.

O tyle wzrosła cena soku pomarańczowego

To sok pomarańczowy. Okazuje się, że jego cena na rynkach światowych wzrosła o ponad 300 proc. Wzrost nastąpił w ciągu ostatnich dwóch lat. Z kolei w polskich sklepach cena za litr soku pomarańczowego wzrosła o 60 a nawet 90 procent. Obecnie trzeba za niego zapłacić ok. 8 zł. Rok temu kosztował 5,50 zł.

Co jest powodem wzrostu cen soku pomarańczowego?

Co jest główną przyczyną takiego wzrostu cen? Problemy z globalnymi zbiorami pomarańczy. Susza oraz rozwój choroby zazielenienia cytrusów mocno ograniczył ich zbiór w Brazylii. To kraj, który odpowiada za aż 70 proc. światowej produkcji tego soku. Z problemami borykali się również plantatorzy z USA oraz Meksyku. Do problemów, z jakimi zmagają się plantatorzy, przyczyniły się również niskie zapasy pomarańczy i długi proces dojrzewania nowych drzew (od 4 do 15 lat).

Sok jabłkowy równie droga alternatywa

Nadzieją są nowe preparaty, które ochronią drzewa przed zazielenieniem cytrusów. W Polsce alternatywą dla soku pomarańczowego jest jabłkowy, ale i jego cena drożeje z powodu rosnących cen tego owocu. Powodem również są niesprzyjające warunki pogodowe.