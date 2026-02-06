Znana mleczarnia znika z rynku. Działała od 1946 r.

Spółdzielnia mleczarska "Rokitnianka" miała spore problemy finansowe w 2024 roku, przez co została wchłonięta przez spółkę Polmlek.

Grupa Polmlek to gigant rynku nabiałów. Spółka miała nadzieję, że po sprzedaży "Rokitnianki" zakład nie upadnie i uda się go uratować. Jednak się to nie stało.

89 pracowników straci pracę

"Po ponad 80 latach działalności spółdzielnia mleczarska w Szczekocinach przejdzie do historii. Grupa Polmlek zdecydowała o wygaszeniu produkcji w zakładzie mleczarskim w Szczekocinach. Zakład znany z tradycyjnych wyrobów mlecznych zakończy produkcję w lutym. Decyzja ta będzie miała bezpośrednie konsekwencje dla 89 pracowników, którzy zostaną objęci zwolnieniami grupowymi. Wszyscy zatrudnieni stracą pracę" - informuje PUP w Zawierciu. "Rokitnianka".

Radio Eska informuje, że według obietnicy Polmleku, blisko 500 dostawców mleka ze Śląska i części woj. świętokrzyskiego pozostanie "istotnymi partnerami grupy". "Skup surowca będzie kontynuowany, a mleko odbierane od rolników ma być przetwarzane w innych zakładach należących do koncernu" - czytamy w serwisie.